เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

เคาะแล้วเพิ่มค่าจ้าง “คนขับรถ” รวดเดียว 3,500 บาท กรมบัญชีกลางกางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย
กรมบัญชีกลางออกมาขานรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างสำหรับตำแหน่ง “พนักงานขับรถ” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสำคัญที่พนักงานราชการหรือลูกจ้างต้องรู้ ดังนี้
ใครคือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม?
ไม่ได้ ครอบคลุมข้าราชการหรือพนักงานขับรถทุกคน แต่เจาะจงเฉพาะ “พนักงานขับรถสำหรับส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ” เท่านั้น
หมายความว่า เป็นอัตราค่าจ้างกลางสำหรับหน่วยงานรัฐที่ทำสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานในราชการ โดยพ่วงการจ้างคนขับรถมาด้วย นั่นเอง
มติ ครม. อนุมัติให้ปรับเพดานอัตราค่าจ้างพนักงานขับรถ (ต่อคน/ต่อเดือน) เพิ่มขึ้นถึง 3,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-
อัตราเดิม ไม่เกิน 8,500 บาท
-
อัตราใหม่ ไม่เกิน 12,000 บาท
การขยับเพดานค่าจ้างจาก 8,500 บาท เป็น 12,000 บาท มีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถให้สามารถอยู่ได้จริงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้ส่วนราชการสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการขับขี่ที่ดี และมีความรับผิดชอบมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลยานพาหนะกับความปลอดภัยของผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการออกระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกจ่ายตามอัตราใหม่นี้ได้ตามมติ ครม. โดยเร็วที่สุด
