“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา
กัณวีร์ สืบแสง แจ้งลาออกจากพรรคเป็นธรรม ขอโทษประชาชน หลัง อนุทิน ยื่นยุบสภา ยอมรับประเมินสถานการณ์ผิดพลาดร้ายแรง ก่อนเปิดตัวกับพรรคใหม่
นาย กัณวีร์ สืบแสง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ภาพเป็นใบลาออกจากสมาชิกพรรค ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ว่า “พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน
ผมคือหนึ่งใน ส.ส.ที่โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
วันนี้ผมต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ผมประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง แม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งเสียง ที่ไม่มากพอที่จะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปในครั้งที่แล้ว
บทเรียนครั้งนี้สอนผมอย่างเจ็บปวดว่า ไม่ว่าคำอธิบายจะสวยหรูแค่ไหน สุดท้ายแล้ว คนที่ต้องจ่ายราคาคือประชาชน
ราคาที่ว่าคือชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน จากการบริหารงานที่ล้มเหลวในการจัดการวิกฤตอุทกภัย
คือชีวิตที่สูญเสียจากสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดลุกลาม
คือการปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมและโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆ กดทับสังคมไทยต่อไป
ผมจึงขอรับผิดชอบในฐานะคนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่คิดคำนวณทางการเมืองบนความหวังว่าจะรักษาความบริสุทธิ์ทางอุดมการณ์ของตัวเอง แต่กลับปล่อยให้รัฐบาลที่ไม่ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางถืออำนาจบริหารต่อไป
ในครั้งต่อไป ถ้าประชาชนยังไว้วางใจเลือกผมเข้าไปในสภา ผมจะไม่ยอมยืนอยู่แค่ในมุมที่สบายของฝ่ายค้าน โดยปล่อยให้ฝ่ายบริหารกำหนดชีวิตประชาชนแทนเราอีกต่อไป
ไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะยากแค่ไหน ไม่ว่าต้องเจรจา ฝ่าด่านผลประโยชน์ หรือถูกกดดันเพียงใด ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เสียงของพี่น้องประชาชนที่ยึดโยงกับผมได้เข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารให้ได้
ไม่ใช่เพื่อเก้าอี้ !! แต่เพื่อให้มีคนที่กล้ายืนอยู่ในโต๊ะที่ตัดสินใจได้ว่าอะไรสร้างผลเสียกระทบชีวิตประชาชน อะไรทำลายอนาคตประเทศ
ผมไม่รู้ว่าคำพูดแบบนี้จะถูกใจทุกคนหรือไม่ แต่ผมเลือกที่จะซื่อสัตย์กับบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมเข้าไปรับผิดชอบในอำนาจบริหาร เราก็กำลังปล่อยให้คนอื่นใช้ชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันแทนเรา
ผมทราบดีว่ามันอาจยังเร็วเกินไปที่จะมาขอโอกาสใหม่
แต่ผมก็ต้องหน้าชาและยอมรับความผิดพลาด เพื่อขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
ถ้าวันหนึ่งท่านเห็นว่าสมควรให้ผมกลับไปรับใช้ในสภาอีก ผมขอสัญญาว่าจะไม่ใช้ “อุดมการณ์” หรือ “กลยุทธ์ทางการเมือง” เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบฝ่ายบริหารอีกต่อไปและจะทำทุกอย่างให้สมกับคำว่า “ตัวแทนของประชาชน” อย่างแท้จริง
ขอโทษจากใจจริงครับ”
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นาย กัณวีร์ ได้เขียนอีกโพสต์ว่า “ลาออกจากสมาชิกพรรคเป็นธรรม พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคพลวัต เสนอตัวทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนครับ”
