“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 14:52 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 14:55 น.
136

กัณวีร์ สืบแสง แจ้งลาออกจากพรรคเป็นธรรม ขอโทษประชาชน หลัง อนุทิน ยื่นยุบสภา ยอมรับประเมินสถานการณ์ผิดพลาดร้ายแรง ก่อนเปิดตัวกับพรรคใหม่

นาย กัณวีร์ สืบแสง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ภาพเป็นใบลาออกจากสมาชิกพรรค ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ว่า “พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน

ผมคือหนึ่งใน ส.ส.ที่โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี

วันนี้ผมต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ผมประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง แม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งเสียง ที่ไม่มากพอที่จะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปในครั้งที่แล้ว

บทเรียนครั้งนี้สอนผมอย่างเจ็บปวดว่า ไม่ว่าคำอธิบายจะสวยหรูแค่ไหน สุดท้ายแล้ว คนที่ต้องจ่ายราคาคือประชาชน

ราคาที่ว่าคือชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน จากการบริหารงานที่ล้มเหลวในการจัดการวิกฤตอุทกภัย

คือชีวิตที่สูญเสียจากสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดลุกลาม

คือการปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมและโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆ กดทับสังคมไทยต่อไป

ผมจึงขอรับผิดชอบในฐานะคนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่คิดคำนวณทางการเมืองบนความหวังว่าจะรักษาความบริสุทธิ์ทางอุดมการณ์ของตัวเอง แต่กลับปล่อยให้รัฐบาลที่ไม่ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางถืออำนาจบริหารต่อไป

ในครั้งต่อไป ถ้าประชาชนยังไว้วางใจเลือกผมเข้าไปในสภา ผมจะไม่ยอมยืนอยู่แค่ในมุมที่สบายของฝ่ายค้าน โดยปล่อยให้ฝ่ายบริหารกำหนดชีวิตประชาชนแทนเราอีกต่อไป

ไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะยากแค่ไหน ไม่ว่าต้องเจรจา ฝ่าด่านผลประโยชน์ หรือถูกกดดันเพียงใด ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เสียงของพี่น้องประชาชนที่ยึดโยงกับผมได้เข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารให้ได้

ไม่ใช่เพื่อเก้าอี้ !! แต่เพื่อให้มีคนที่กล้ายืนอยู่ในโต๊ะที่ตัดสินใจได้ว่าอะไรสร้างผลเสียกระทบชีวิตประชาชน อะไรทำลายอนาคตประเทศ

ผมไม่รู้ว่าคำพูดแบบนี้จะถูกใจทุกคนหรือไม่ แต่ผมเลือกที่จะซื่อสัตย์กับบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ยอมเข้าไปรับผิดชอบในอำนาจบริหาร เราก็กำลังปล่อยให้คนอื่นใช้ชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันแทนเรา

ผมทราบดีว่ามันอาจยังเร็วเกินไปที่จะมาขอโอกาสใหม่
แต่ผมก็ต้องหน้าชาและยอมรับความผิดพลาด เพื่อขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนอีกครั้ง

ถ้าวันหนึ่งท่านเห็นว่าสมควรให้ผมกลับไปรับใช้ในสภาอีก ผมขอสัญญาว่าจะไม่ใช้ “อุดมการณ์” หรือ “กลยุทธ์ทางการเมือง” เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบฝ่ายบริหารอีกต่อไปและจะทำทุกอย่างให้สมกับคำว่า “ตัวแทนของประชาชน” อย่างแท้จริง

ขอโทษจากใจจริงครับ”

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นาย กัณวีร์ ได้เขียนอีกโพสต์ว่า “ลาออกจากสมาชิกพรรคเป็นธรรม พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคพลวัต เสนอตัวทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนครับ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

