ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 17:04 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:06 น.
56
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก

เปิดยอดเงินรัฐต้องส่งคืน ใคนใช้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรกไม่ทันตามกำหนด สูงสุด 300 ล้านบาท พร้อมสั่งระงับ 78 ร้านค้าทุจริต เคลียร์ชัดข่าวแจกเงิน 4,000 บาท

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิ์ต้องใช้จ่ายครั้งแรกก่อนเวลา 23.00 น. ล่าสุด กระทรวงการคลังได้สรุปตัวเลขผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์แม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการแล้ว มีรายงานว่า มีผู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ 2.39 แสนรายจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 20 ล้านราย ทั้งหมดนี้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ

การใช้คนละครึ่งพลัส ขอเพียงแค่ใช้จ่ายขั้นต่ำ 1 บาทก็จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์และจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ ข้อมูลจากวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ยอดเงินที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 1.28 แสนรายนี้ คิดเป็นมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 300 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกไปแล้วสามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังยังไม่นำวงเงินและจำนวนสิทธิที่ถูกตัดออกไปมาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกช่วงนี้ แต่จะนำไปเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในการเปิดคนละครึ่งพลัส เฟส 2 สำหรับข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยว่า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลแจกเงิน 4,000 บาทนั้นยังไม่มีการยืนยันข่าวดังกล่าว จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น

ข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัสตั้งแต่เริ่มโครงการ วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2568 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 19.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม 30,276 ล้านบาท ส่วนหนึ่งใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่ จำนวน 63,036 ราย รวมยอดเงิน 419 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดำเนินการตามตรวจสอบร้านค้าในสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการวิเคราะห์ธุรกรรมของร้านค้าด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ พบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดจากเงื่อนไข โดยรับแลกเงินและสแกนรับเงินห่างจุดขายแบบผิดปกติจึงดำเนินการเอาผิดแล้ว 78 ราย

