ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ “คนโง่”
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเมื่อ 9 พ.ย. 68 ปกป้องนโยบายภาษีศุลกากรอย่างแข็งกร้าว ประณามผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าเป็นคนโง่ พร้อมประกาศว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินปันผล 2,000 ดอลลาร์ให้ประชาชน
ทรัมป์อ้างว่า นโยบายภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่รวยที่สุด ได้รับการเคารพที่สุดในโลกในขณะนี้
ในโพสต์ดังกล่าวยังอ้างว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ แทบไม่มีเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับสูงสุดตลอดกาล
ทรัมป์ระบุว่า รัฐบาลกำลังเก็บเงินได้หลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะถูกนำไป เริ่มจ่ายหนี้ก้อนโตของเรา จำนวน 37 ล้านล้านดอลลาร์
ทรัมป์ยังอ้างถึงการลงทุนทุบสถิติในสหรัฐฯ ทำให้มีโรงงานผุดขึ้นทั่วทุกหนแห่ง ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำมั่นสัญญาว่า จะมีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์ต่อคน ให้กับทุกคน แต่ไม่รวมคนรายได้สูง
อย่างไรก็ตาม เมื่อ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ถูกถามถึงเรื่องนี้ในรายการ This Week ของสถานี ABC เขาชี้แจงว่า เขายังไม่ได้คุยกับทรัมป์เรื่องแนวคิดเงินปันผล 2,000 ดอลลาร์ อธิบายเพิ่มว่า เงินนี้อาจมาได้ในหลายรูปแบบ เช่นมาตรการลดภาษีต่างๆ ที่ผ่านกฎหมายไปแล้วในร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์
“มันอาจเป็นแค่การลดภาษีที่เราเห็นในวาระของประธานาธิบดี เช่น ไม่เก็บภาษีทิป, ไม่เก็บภาษีล่วงเวลา, ไม่เก็บภาษีประกันสังคม, การลดหย่อนภาษีสินเชื่อรถยนต์ สิ่งเหล่านี้คือการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก”
แม้รายได้จากภาษีศุลกากรจะช่วยพยุงงบประมาณไม่ให้ขาดดุลหนักขึ้น แต่การนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเงินสด หมายความว่ารัฐบาลจะต้องก่อหนี้เพิ่ม เพื่อหาเงินมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีชี้ว่า ตัวเลขของทรัมป์ไม่สมเหตุสมผล เอริกา ยอร์ก จาก Tax Foundation ลองคำนวณคร่าวๆ หากตัดคน รายได้สูง (เกิน 100,000 ดอลลาร์) ออก จะมีผู้ใหญ่ที่เข้าเกณฑ์ 150 ล้านคน โครงการนี้ต้องใช้เงินเกือบ 300 พันล้านดอลลาร์
ยอร์กชี้ว่า ตัวเลขยิ่งแย่ลง เมื่อดูผลกระทบจริง เพราะรายได้ภาษีศุลกากรที่คาดว่าจะเก็บได้ (300-400 พันล้านดอลลาร์ต่อปี) เมื่อหักลบกับผลกระทบที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้และภาษีเงินเดือนส่วนอื่นไปแล้ว รายได้สุทธิจากภาษีศุลกากรที่รัฐเก็บได้จริงอาจมีเพียง 90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับโครงการแจกเงิน 300 พันล้านดอลลาร์ของทรัมป์
