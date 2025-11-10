ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ “คนโง่”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 08:47 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 08:47 น.
66
ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ "คนโง่"

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเมื่อ 9 พ.ย. 68 ปกป้องนโยบายภาษีศุลกากรอย่างแข็งกร้าว ประณามผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าเป็นคนโง่ พร้อมประกาศว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินปันผล 2,000 ดอลลาร์ให้ประชาชน

ทรัมป์อ้างว่า นโยบายภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่รวยที่สุด ได้รับการเคารพที่สุดในโลกในขณะนี้

ในโพสต์ดังกล่าวยังอ้างว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ แทบไม่มีเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับสูงสุดตลอดกาล

ทรัมป์ระบุว่า รัฐบาลกำลังเก็บเงินได้หลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะถูกนำไป เริ่มจ่ายหนี้ก้อนโตของเรา จำนวน 37 ล้านล้านดอลลาร์

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ประชาชนในสหรัฐฯ
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

ทรัมป์ยังอ้างถึงการลงทุนทุบสถิติในสหรัฐฯ ทำให้มีโรงงานผุดขึ้นทั่วทุกหนแห่ง ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำมั่นสัญญาว่า จะมีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์ต่อคน ให้กับทุกคน แต่ไม่รวมคนรายได้สูง

อย่างไรก็ตาม เมื่อ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ถูกถามถึงเรื่องนี้ในรายการ This Week ของสถานี ABC เขาชี้แจงว่า เขายังไม่ได้คุยกับทรัมป์เรื่องแนวคิดเงินปันผล 2,000 ดอลลาร์ อธิบายเพิ่มว่า เงินนี้อาจมาได้ในหลายรูปแบบ เช่นมาตรการลดภาษีต่างๆ ที่ผ่านกฎหมายไปแล้วในร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์

“มันอาจเป็นแค่การลดภาษีที่เราเห็นในวาระของประธานาธิบดี เช่น ไม่เก็บภาษีทิป, ไม่เก็บภาษีล่วงเวลา, ไม่เก็บภาษีประกันสังคม, การลดหย่อนภาษีสินเชื่อรถยนต์ สิ่งเหล่านี้คือการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก”

นโยบายภาษีของทรัมป์ถูกชื่นชมว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

แม้รายได้จากภาษีศุลกากรจะช่วยพยุงงบประมาณไม่ให้ขาดดุลหนักขึ้น แต่การนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเงินสด หมายความว่ารัฐบาลจะต้องก่อหนี้เพิ่ม เพื่อหาเงินมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีชี้ว่า ตัวเลขของทรัมป์ไม่สมเหตุสมผล เอริกา ยอร์ก จาก Tax Foundation ลองคำนวณคร่าวๆ หากตัดคน รายได้สูง (เกิน 100,000 ดอลลาร์) ออก จะมีผู้ใหญ่ที่เข้าเกณฑ์ 150 ล้านคน โครงการนี้ต้องใช้เงินเกือบ 300 พันล้านดอลลาร์

ยอร์กชี้ว่า ตัวเลขยิ่งแย่ลง เมื่อดูผลกระทบจริง เพราะรายได้ภาษีศุลกากรที่คาดว่าจะเก็บได้ (300-400 พันล้านดอลลาร์ต่อปี) เมื่อหักลบกับผลกระทบที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้และภาษีเงินเดือนส่วนอื่นไปแล้ว รายได้สุทธิจากภาษีศุลกากรที่รัฐเก็บได้จริงอาจมีเพียง 90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับโครงการแจกเงิน 300 พันล้านดอลลาร์ของทรัมป์

ทรัมป์ยืนยันว่าประเทศจะกลับมารวยและมีเกียรติในสายตาโลก
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น ข่าว

สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไต้ฝุ่นฟงวอง กลืนกิน ฟิลิปปินส์ อพยพ 1 ล้านคน หลัง คัลแมกีเพิ่งคร่า 200 ศพ

6 นาที ที่แล้ว
โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย ข่าว

โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องผักบุ้ง” แฟนของ “น้องเต” ดาวเด่น หมอนทองวิทยา

18 นาที ที่แล้ว
กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 อัปเดต ซื้อขายเหล้า-ดื่มได้ถึงกี่โมง ไม่ถูกจับ เศรษฐกิจ

กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 อัปเดต ซื้อขายเหล้า-ดื่มได้ถึงกี่โมง ไม่ถูกจับ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 11 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยูนิโคล่ จับมือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น นำร่องกิจกรรมฝึกทักษะสำหรับเด็กครั้งแรกในไทย ผ่านกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand

52 นาที ที่แล้ว
โอนเงินแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนพฤศจิกายน 2568 เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้กี่บาท เศรษฐกิจ

โอนเงินแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนพฤศจิกายน 2568 เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้กี่บาท

53 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ &quot;คนโง่&quot; ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เตรียมแจกเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้ทุกคน เดือด คนต้านภาษีคือ “คนโง่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใหม่ ดาวิกา แต่งงาน เต๋อ เขาใหญ่หวานมาก ต้นรัก 7 ปี ลิงกับลุง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA เตือนด่วน ลุ่มเจ้าพระยา ท่วมแล้ว 4.9 แสนไร่ 7 จังหวัด เสี่ยงท่วมเพิ่ม 3.5 แสนไร่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซลต้า บีโก้ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 พ.ย. 68 ส่องด่วนหวยออกวันอาทิตย์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่ากลัวมาก จีนเทาจากเขมร ตั้งฐานกรุงเทพ ใช้ AI สร้างคลิปเหยื่อ หันซ้ายขวา หลอกแอปธนาคาร

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนกศรีนอกตรวจสอบสนามกีฬานราธิวาส ข่าวการเมือง

รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตยหัทยาบำรุงสุขอายุ 32 ปี บาดเจ็บ ข่าวกีฬา

อัปเดตอาการเจ็บ “เตย หัทยา” หลังช่วย Saga HM เก็บชัย 7 นัดรวด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี บันเทิง

วีเจจ๋า โพสต์ช่วยน้ำท่วมสิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน ชาวบ้าน 460 ชีวิตแย่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหววันนี้ 9 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ (9 พ.ย.) ขนาด 5.8 ลึก 10 กม.ที่หมู่เกาะอันดามัน อินเดีย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พายัก สีพะนม ดาวเตะ MVP กัปตันทีมโรงเรียนอบจ.ชัยนาท ติดทีมชาติลาวลุยซีเกมส์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สชิลี ขอโทษถ่ายคลิปสูด “แป้ง” บนแขน ขณะเก็บตัวที่ไทย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ราโย่ บาเยกาโน่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวโต้ “ทรัมป์” ไม่ได้หลับ หลังมีภาพนั่งปิดตาระหว่างงานแถลง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน โพสต์ถามรัฐบาล ปมเขากระโดง กับแข่ง MotoGP งบ 4 พันล้าน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 08:47 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 08:47 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น

สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย

โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568

เปิดวาร์ป “น้องผักบุ้ง” แฟนของ “น้องเต” ดาวเด่น หมอนทองวิทยา

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 อัปเดต ซื้อขายเหล้า-ดื่มได้ถึงกี่โมง ไม่ถูกจับ

กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 อัปเดต ซื้อขายเหล้า-ดื่มได้ถึงกี่โมง ไม่ถูกจับ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button