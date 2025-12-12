ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก
ไฮดี้ อแมนด้า เจนเซ่น รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 กังวลความปลอดภัย หลังถูกชายข้างบ้านบุกแปะป้ายเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ไฮดี้ อแมนด้า เจนเซ่น รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ออกมาโพสต์ภาพลงบนไอจีสตอรี่ส่วนตัวของเธอ เผยให้เห็นภาพกระดาษที่เขียนด้วยลายมือที่เตือนไฮดี้ถึงเรื่องการใช้เสียงในช่วงกลางดึกถึงเช้าตรู่
โดยข้อความบนป้ายเตือนระบุว่า “ป้ายเตือนดังกล่าว เขียนข้อความว่า “ผมบ้าน 43 เที่ยง-8โมงเช้าช่วยหุบปาก เลิกพูดพล่าม รบกวนเพื่อนบ้าน ทุกคนต้องการนอน! ต้องการเจอผมกดออดบ้านผม”
งานนี้สาวไฮดี้รู้สึกกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากผู้ชายเจ้าของป้ายเตือนอาศัยอยู่ข้างบ้านของเธอ ทั้งยังถือวิสาสะเดินเข้าบ้านของเธอเพื่อมาติดป้ายเตือนนี้ถึงข้างใน และไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายบุกรุกได้หรือไม่ โดย ไฮดี้ อแมนด้า โพสต์ข้อความประกอบภาพเอาไว้ว่า
“ทางข้างบ้านเข้ามาติดถึงหน้าประตูบ้าน แบบนี้เข้าข่ายบุกรุกมั้ยคะ? น้องเล่นเกมมือถือและพูดอยู่ในห้องนอนตอนช่วง 7 โมงเช้า และบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ น้องได้ยินเสียงเคาะกำแพงห้องจึงเงียบเสียง พอเราตื่นไปเอาข้าวหน้าบ้าน เปิดม่านเจอแบบนี้ติดอยู่จึงอยากสอบถามขอความรู้ค่ะ เจอแบบนี้ยอมรับว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะ”
อ้างอิงจาก : IG heidi_js
