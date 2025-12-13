ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

อาร์เซนอล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:51 น.
571

13 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม อาร์เซนอล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Wolverhampton Wanderers FC

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – วูล์ฟแฮมป์ตัน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ แม็กซ์ ดาวน์แมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เลอันโดร ทรอสซาร์, เดแคลน ไรซ์, วิลเลี่ยม ซาลิบา และ ไค ฮาแวร์ตซ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลลี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

วูล์ฟแฮมป์ตัน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหมาป่า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ แมตต์ โดเฮอตี้, แดน เบนท์ลี่ย์, เฟร์ โลเปซ, โรดริโก้ โกเมส และ มาร์แชลล์ มูเนตซี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 3 คน เยอร์สัน มอสเกร่า, เอ็มมานูเอล อักบาดู, โตติ โกเมซ แดนกลางเป็น คี-ยาน่า โฮเวอร์, ฌอน-ริคเนอร์ เบลลิการ์ด, อังเดร, ลาดิสลาฟ เครจชี่, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จอห์น อาริอาส กับ ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS วูล์ฟแฮมป์ตัน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/01/25 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/08/24 อาร์เซนอล 2-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/04/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/23 อาร์เซนอล 2-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/05/23 อาร์เซนอล 5-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 ชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

วูล์ฟแฮมป์ตัน

  • 08/12/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ไมล์ส ลูอิส-เกลลี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, โนนี่ มาดูเอเก้ – วิคตอร์ โยเคเรส

วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-5-2) : แซม จอห์นสตัน (GK) – เยอร์สัน มอสเกร่า, เอ็มมานูเอล อักบาดู, โตติ โกเมซ – คี-ยาน่า โฮเวอร์, ฌอน-ริคเนอร์ เบลลิการ์ด, อังเดร, ลาดิสลาฟ เครจชี่, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – จอห์น อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น

Credit : Wolverhampton Wanderers FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

