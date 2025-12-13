ข่าว

ทนายสายหยุด เปิดยอดหนี้ล่าสุด “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 17 คน

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 14:53 น.
161
นานา หนี้ทั้งหมด
แฟ้มภาพ

สายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ เปิดยอดหนี้ทั้งหมดของ นานา ไรบีนา ที่ตอนนี้กำลังสู้คดีฉ้อโกง หลังล่าสุด เวย์ ไทยเทเนียม สามี เจอปมยืมเงิน เดย์ อดีตเพื่อนซี้แร็ปเปอร์ กระทั่งย่องขึ้นตึกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในอีกคดีใหม่ที่ร่วมกับภรรยา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ 14 ล้านบาท

จากกรณี “เวย์ ไททาเนียม” หรือ ปริญญา อินทชัย พร้อมด้วยนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน หลังจากถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวน กก.4บก.ปอศ. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ กับภรรยาคือ น.ส.ไรบีนา อินทชัย หรือนานา หลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้

ทนายสายหยุด ยืนยันว่า ข้อกล่าวกาที่ระบุยอด 14 ล้านบาทนั้นเป็นคนละคดีกับ เงินจำนวน 50 ล้านบาทในคดีก่อนหน้านี้

ส่วนการชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายนั้น ทนายสายหยุเยอมรับว่า ขณะนี้ลูกความทั้งสองคนค่อนข้างกระสับกระส่ายในเรื่องการหาเงินมาชำระคืน เนื่องจากมีกระแสข่าวทำให้กระทบกับงานของทั้งคู่จนถูกยกเลิกงาน ล่าสุดประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต “Land of Music” ไปสดๆ ร้อนๆ สเหตุเพราะสปอนเซอร์ถอนตัว

นอกจากนี้หุ้นร้านตัดผมจากเดิมที่มูลค่า 300 ล้านบาท ปัจจุบันตกเหลือเพียงแค่ 180 ล้านฯ รวมถึงกำลังสอบถามเรื่องของบ้านที่กำลังประกาสขายไปแล้วนั้น จะมีการติดจำนองกับเจ้าหนี้รายใดหรือไม่

ทั้งนี้ในส่วนของยอดหนี้ล่าสุดของ “นานา ไรบีนา” จากกรณีชวนเพื่อนลงทุนทิพย์ มีรายงานว่ายอดรวมความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 152 จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทนายความ โดยมีผู้เสียหายใน “แก๊งนางฟ้า” และคนใกล้ชิดหลายราย

ตัวเลขที่ถูกเปิดเผยในรายการโหนกระแสและข่าวล่าสุด (ธ.ค. 68) เช่น เจนสุดา 40 ล้าน, ข้าวโพด 24 ล้าน, ท. 45 ล้าน, น.1 28 ล้าน

ขณะที่อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้จัดการระบุ ยอดรวมจากผู้เสียหายอย่างน้อย 17 รายด้วยกัน

ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
ภาพจาก Facebook @ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู

ทั้งนี้ ทนายสายหยุดยืนกรานกว่ายอดหนี้สินทั้งหมด นานา ไรบีนา ลูกความขอวตัวเองจะต้องชดใช้ทั้งหมดตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีนักกฎหมายยังระบุถึงสิ่งที่หนักไม่แพ้คดีความก็คือ ผลกระทบด้านธุรกิจในนานนี้ไล่ตั้งแต่ร้านตัดผมของเวย์กว่า 42 สาขา ช่างเกือบ 100 คน เริ่มสั่นคลอนทันทีหลังถูกโจมตีในโซเชียล ทำให้ลูกค้าลด–ผู้ร่วมลงทุนใหม่ลังเลอย่างเห็นได้ชัด พร้อมวอนสังคมอย่าเหมารวม เพราะธุรกิจยังมีหุ้นส่วนรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยแม้แต่น้อย.

นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทเทเนียม
แฟ้มภาพ
นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทเทเนียม - 2
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
jasoncollins_98

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
