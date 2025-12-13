ระทึก! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ
คลิปอุบัติเหตุ! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถขับมาเบรกไม่ทัน พุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามหาเจ้าของ-สาเหตุ
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดระหว่างรถยนต์และม้า ซึ่งไม่ทราบสถานที่เกิดเหตุอย่างแน่ชัด พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “สงสารน้องสงสารรถเก๋ง..น้องหลุดมาบนถนนได้อย่างไรโดนเต็ม ๆ เลย ขอบคุณคลิป”
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีที่ฝูงม้า 6-8 ตัว วิ่งแตกตื่นออกมาอยู่กลางถนน 4 เลนส์ ขณะที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่จำนวนหนึ่ง ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จากเลนส์ขวาวิ่งมาด้วยความเร็วตามปกติ เจอเข้ากับฝูงม้าที่วิ่งแตกตื่นไร้ทิศทางทำให้เจ้าของรถเบรกสุดตัวแต่ไม่ทัน เพราะระยะประชิดเกินไป ทำให้พุ่งเข้าชนฝูงม้าเต็มแรง จนบังโคลนหน้าหลุด ม้าประมาณ 3 ตัวโดยชนเข้าเต็ม ๆ ล้มนอนเจ็บกลางถนน มี 1 ตัวโดนทับขา
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พยายามถามหาสาเหตุที่ม้าออกมาวิ่งกลางถนนเช่นนี้ได้อย่างไร ใครคือเจ้าของม้าฝูงนี้? และบางคอมเมนต์ก็เห็นใจคนขับรถยนต์ที่ขับมาอยู่ดี ๆ ก็เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดแถมยังถูกชาวเน็ตบางส่วนต่อว่าอีก อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายอุบัติเหตุดังกล่าวนี้จะจบลงอย่างไร มีม้าเสียชีวิตหรือไม่ แล้วใครคือเจ้าของม้า
อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
ติดตาม The Thaiger บน Google News: