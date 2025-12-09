“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู
กรณีโลกโซเชียลเผยแพร่ข้อมูล โดยอ้างว่า “เลขาปาล์ม” เลขานุการนายก อบจ. สงขลา ทำการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาท ทั้งที่ต้นทุนไม่น่าถึง 30 ล้าน ทำให้เกิดการโจมตีในวงกว้างและถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบฟื้นฟูน้ำท่วมที่บริเวณแยกสะพานดำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หนึ่งในจุดพักขยะชั่วคราวที่กองพะเนินสูงจากเหตุอุทกภัย
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CSI LA” เปิดโปงโดยอ้างข้อมูลจากวงในแจ้งมาล่าสุด วานนี้ (8 ธ.ค.) ระบุ “เลขาปาล์ม” เลขานายกอบจ.สงขลา จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน แต่ต้นทุนไม่น่าถึง 30 ล้าน
ล่าสุด นายอนุวัฒน์ พรมสวัสดิ์ หรือ “เลขาปาล์ม” เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ออกมาแถลงชี้แจงย้ำว่า ข้อมูลงบน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาท “ไม่เป็นความจริง” โดยเริ่มจากอธิบายว่า แผนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อมีอยู่จริงแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแผนงบฟื้นฟูน้ำท่วมวงเงิน 530 ล้านบาท ซึ่งทาง “อบจ.สงขลา” จัดทำเสนอสำนักงบประมาณ โดยในแผนดังกล่าวมีงบประมาณสำหรับงานขจัดกลิ่นเหม็นและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพียง 21 ล้านบาท เท่านั้น ไม่ใช่ 100 ล้านฯ ตามที่ถูกกล่าวหา
สำหรับจุดที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ มีทั้งหมด 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่กำจัดขยะ เกาะแต้ว , จุดพักขยะชั่วคราว แยกสะพานดำ และ พื้นที่พักขยะ เกาะหมี คลองแห
ยืนยันว่า การดำเนินงานทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนวางแผน ยังไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างใด ๆ และยังไม่มีผู้รับจ้าง เนื่องจากต้องรอผ่านขั้นตอนความเห็นชอบงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง
เลขาปาล์ม เลขาอบจ.สงขลา ยังฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารก่อนเชื่อหรือแชร์ เพราะปัจจุบันมีข่าวลวงจำนวนมากในสื่อออนไลน์ บางเพจอาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง พร้อมเปิดกว้างให้ประชาชนสอบถามโดยตรงหากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องจาก อบจ.สงขลา
ด้านเพจทางการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกาศยืนยันอีกครั้ง ถึงข้อมูลการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาทนั้น ตรวจสอแล้วเป็นข่าวปลอม หรือข้อมูลที่ “เป็นเท็จ”
ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดแผนฟื้นฟูเมืองหลังน้ำท่วม ในกรอบวงเงิน 530 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงาน 5 หมวด ได้แก่
- ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะจากพื้นที่สาธารณะและครัวเรือนไปยังที่พักขยะ แยกสะพานดำ
- ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะจุดต้นทางแยกสะพานดำ-จุดปลายทางโรงงานกำจัดวัสดุที่ใช้แล้วและผลิตปุ๋ยธรรมชาติเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการขจัดกลิ่นเหม็นพื้นที่สาธารณะ หน้าครัวเรือน และจุดพักขยะทั้ง 3 จุด (ต.หาดใหญ่ และ ต.คลองแห ) และบ่อขยะเทศบาล ต.เกาะแต้ว
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอำเภอหาดใหญ่
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร และเครื่องดื่ม ที่พัก
สำหรับงบประมาณในการขจัดกลิ่นเหม็นพื้นที่สาธารณะและจุดพักขยะทั้งสามจุด อบจ.สงขลาได้ตั้งกรอบไว้ 21 ล้านบาท ครอบคลุมงานกำจัดกลิ่นในบ่อขยะ 16 ไร่ จุดพักขยะ ต.หาดใหญ่ 5 ไร่ ต.คลองแห 10 ไร่ และพื้นที่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ
อบจ.สงขลา ขอย้ำว่า ตัวเลข 100 ล้านบาทไม่ปรากฏในแผนงานใด ๆ และขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เท้ง พร้อมนำข้อเสนอแบบรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์
- มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก ก๊ก อาน สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่
- กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: