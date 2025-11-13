มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:53 น.
กรมการปกครอง สั่งเพิกถอนสัญชาติไทยบุตร 3 คน ของ “นายก๊ก อาน” ส.ว.กัมพูชา หลัง ปปง. ชี้เป้าพบแอบอ้างคนไทยเป็นพ่อแม่

13 พฤศจิกายน 2568 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบทางทะเบียนกรณี นายก๊กอาน (KOK AN) สมาชิกวุฒิสภาของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าประกอบธุรกิจหลายประเภทที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น กาสิโน การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และสแกมเมอร์ โดยระบุว่า

กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อมูลในทางลับจากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานทางการข่าว พบว่า นายก๊กอาน (KOK AN) บุคคลสัญชาติกัมพูชา มีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศกัมพูชา ประกอบธุรกิจหลายประเภท

ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกาสิโน ค้ามนุษย์ การฟอกเงิน สแกมเมอร์ และถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายไทย และได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ทั้งยังมีบุตรจำนวน 3 ราย ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยระบุว่ามีบิดามารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

กรมการปกครอง ในฐานะสำนักทะเบียนกลางซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลสำนักทะเบียนทุกแห่ง ได้เร่งรัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีถิ่นที่อยู่ และการได้สัญชาติไทยดังกล่าวแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลปรากฏว่า

1. นายก๊กอาน (KOK AN) บุคคลสัญชาติกัมพูชา ได้รับให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้อง จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจริง แต่ด้วยบุคคลดังกล่าวได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้ดำเนินการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทำให้ใบถิ่นที่อยู่นั้นไม่สามามารถใช้ได้อีกต่อไป

จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพฯ ดำเนินการจำหน่ายชื่อของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านด้วยแล้ว (นายก๊กอาน มีเลขประจำตัว 8-1032-XXXXX-XX-X และมีทะเบียนบ้านอยู่ในอยู่ในเขตประเวศ กรุงทพฯ) โดยคาดว่าจะจำหน่ายชื่อในทะเบียนบ้านได้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะ “เป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทย”

2. บุตรของนายก๊กอาน (KOK AN) บุคคลสัญชาติกัมพูชา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.) น.ส.จรี คล่องกิจกล , 2.) น.ส.ภูเฌอหลิน คล่องกิจกล (ยูไล่) และ 3.นายกิตติศักดิ์ คล่องกิจกล ได้ตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยโดยทุจริต เนื่องจากได้แอบอ้างนำคนสัญชาติไทยซึ่งไม่ใช่บิดามารดาที่แท้จริงมาระบุว่าเป็นบิดามารดาของตนในขณะที่ได้มีการแจ้งการเกิดเกินกำหนด ณ สำนักทะเบียนอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงถือว่าบุคคลดังกล่าว ทั้ง 3 ราย นั้น ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่แรก โดยมีการยกเลิกสูติบัตรที่ได้มีการแจ้งการเกิดโดยทุจริต และสำนักทะเบียนกลางได้แจ้งให้สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพฯ ดำเนินการจำหน่ายชื่อของบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

1.) น.ส.จรี คล่องกิจกล มีเลขประจำตัว 2-4507-XXXXX-XX-X , 2) น.ส.ภูเฌอหลิน คล่องกิจกล (ยูไล่) มีเลขประจำตัว 2-4507-XXXXX-XX-X และ 3. นายกิตติศักดิ์ คล่องกิจกล มีเลขประจำตัว 2-4507-XXXXX-XX-X โดยปัจจุบันบุคคลทั้ง 3 ราย ถือว่า “เป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิอยู่ในประเทศไทย” และจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายจากผลที่ได้มีการแจ้งการเกิดโดยทุจริตต่อไป

กรมการปกครอง ขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าการได้สัญชาติไทยและการได้ใบสำคัญถิ่นที่อยู่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิความเป็นพลเมืองไทย หากมีบุคคลต่างด้าวแฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และได้รับสิทธิดังกล่าวแล้วจะทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความเดือดร้อนได้

โดยนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้มุ่งเน้นปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามเกล่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติทกรูปแบบ

หากมีบุคคลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด พบว่ามีพฤติกรรมที่มีการกระทำควานผิดในเงื่อนไขที่สามารถถอนสัญชาติไทยได้ ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำร้ายคนไทยไม่ควรมีสัญชาติไทยต่อไป และจะพิจารณาถอนสัญชาติโดยเด็ดขาดทุกกรณี

รายงานผลการดำเนินงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก "ก๊ก อาน" สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

