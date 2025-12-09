ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:16 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:16 น.
146

กรณีดราม่า ครูสอนว่ายน้ำ กล้ามโต เจ้าของเพจดัง วัย 31 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย 9 ขวบภายในสระว่ายน้ำ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ แม่โรส กับ นักกล้าม ได้มาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแส โดยฝั่งโค้ชยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย ยอมรับทำไปเพราะบันดาลโทสะ หวั่นประวัติติดตัวจนหมดอนาคตในสายอาชีพ

แม่โรส แม่ของเด็กชายวัย 9 ขวบ ผู้เสียหาย เล่าลำดับเหตุการณ์ว่า ในวันเกิดเหตุลูกชายกับหลานชายวัย 10 ขวบ ไปรอเรียนว่ายน้ำตามปกติ ระหว่างเดินเล่นได้เดินผ่านจุดวางอุปกรณ์ของโค้ช เท้าไปสะดุดโดนตีนกบ หรือ “ฟิน” ซึ่งจากการสอบถามลูกชาย เด็กยืนยันหนักแน่นว่าเพียงแค่เดินเฉี่ยว ไม่ได้เหยียบเต็มเท้า

แต่เหตุการณ์กลับบานปลาย โค้ชโป้พุ่งเข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนลงมือตบเข้าที่ศีรษะจนเด็กเซถอยหลัง และพยายามจะทำร้ายหลานชายอีกคน แม้เด็กทั้งสองจะตกใจกลัว รีบยกมือไหว้ขอโทษ แต่โค้ชกลับไม่หยุด ได้เดินตามไปรวบแขนลากตัวเด็กกลับมาที่ล็อบบี้เพื่อตามหาผู้ปกครอง พร้อมประกาศเสียงดังในทำนองว่าจะตบโชว์ให้พ่อแม่ดู จ

นกระทั่งพ่อของเด็กอีกคนมาถึง พยายามเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหายหากของพังจริง แต่กลับได้รับคำตอบที่ท้าทายจากโค้ชว่าให้ไปแจ้งความเอาเอง

ด้าน “โค้ชโป้” ยอมรับสารภาพกลางรายการว่าตนลงมือทำร้ายเด็กจริง สาเหตุเพราะได้ยินเสียงดังคล้ายอุปกรณ์ราคาแพงเสียหาย จึงเกิดความโมโหจนขาดสติ อ้างว่าลักษณะการลงมือไม่ใช่การตบหน้าเต็มแรง แต่เป็นการตบถากๆ หรือตบสั่งสอนบริเวณศีรษะ

ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดขู่จะตบโชว์ เพียงแต่ต้องการพาเด็กไปแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบเท่านั้น ส่วนรอยฟกช้ำจากการลากแขน อ้างว่าเป็นเพราะตนมือใหญ่ มีพละกำลังมาก จึงอาจเผลอบีบแรงเกินไปโดยไม่รู้ตัว

ระหว่างการพูดคุย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ได้แย้งในประเด็นเรื่องน้ำหนักมือว่า แม้โค้ชจะมองว่าเป็นการตบเบาๆ แต่ด้วยสรีระที่เป็นคนกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรง การออกแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่ ย่อมส่งผลรุนแรงต่อเด็กเล็กวัยเพียง 9 ขวบ ซึ่งโค้ชโป้จำนนด้วยเหตุผลนี้ ยอมรับผิดว่าตนลืมนึกถึงความแตกต่างของสรีระ ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆ

สรุปช่วงท้ายรายการ แม้ทางฝั่งแม่ของผู้เสียหายจะยื่นคำขาดในตอนแรกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพจิตใจของลูก แต่ทางโค้ชโป้ได้แสดงท่าทีสำนึกผิดด้วยการยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมให้เหตุผลว่าตนได้รับบทเรียนทางสังคมอย่างหนักแล้ว ไม่อยากมีประวัติอาชญากรรมติดตัวเพราะกลัวจะหมดอนาคตในการทำมาหากิน ทำให้ท่าทีของฝ่ายแม่เริ่มอ่อนลง จะขอนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับครอบครัวอีกครั้งก่อนตัดสินใจดำเนินการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

4 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ บันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

14 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

18 นาที ที่แล้ว
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก บันเทิง

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

47 นาที ที่แล้ว
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำยาฆ่าเชื้อร้อยล้านเลขาปาล์มเลขาอบจสงขลา ข่าวการเมือง

“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬารอชม “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงชาติไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานชัด ลอบวางทุกรูปแบบ! บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ ข่าว

แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ “ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” ทำตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานะ 2 ปราสาท ข่าว

ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรโมชันสุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาถาวร เศรษฐกิจ

ใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้มก่อนโบกมือลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี ข่าว

เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 68 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:16 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:16 น.
146
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button