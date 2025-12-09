นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ
กรณีดราม่า ครูสอนว่ายน้ำ กล้ามโต เจ้าของเพจดัง วัย 31 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย 9 ขวบภายในสระว่ายน้ำ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ แม่โรส กับ นักกล้าม ได้มาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแส โดยฝั่งโค้ชยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย ยอมรับทำไปเพราะบันดาลโทสะ หวั่นประวัติติดตัวจนหมดอนาคตในสายอาชีพ
แม่โรส แม่ของเด็กชายวัย 9 ขวบ ผู้เสียหาย เล่าลำดับเหตุการณ์ว่า ในวันเกิดเหตุลูกชายกับหลานชายวัย 10 ขวบ ไปรอเรียนว่ายน้ำตามปกติ ระหว่างเดินเล่นได้เดินผ่านจุดวางอุปกรณ์ของโค้ช เท้าไปสะดุดโดนตีนกบ หรือ “ฟิน” ซึ่งจากการสอบถามลูกชาย เด็กยืนยันหนักแน่นว่าเพียงแค่เดินเฉี่ยว ไม่ได้เหยียบเต็มเท้า
แต่เหตุการณ์กลับบานปลาย โค้ชโป้พุ่งเข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนลงมือตบเข้าที่ศีรษะจนเด็กเซถอยหลัง และพยายามจะทำร้ายหลานชายอีกคน แม้เด็กทั้งสองจะตกใจกลัว รีบยกมือไหว้ขอโทษ แต่โค้ชกลับไม่หยุด ได้เดินตามไปรวบแขนลากตัวเด็กกลับมาที่ล็อบบี้เพื่อตามหาผู้ปกครอง พร้อมประกาศเสียงดังในทำนองว่าจะตบโชว์ให้พ่อแม่ดู จ
นกระทั่งพ่อของเด็กอีกคนมาถึง พยายามเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหายหากของพังจริง แต่กลับได้รับคำตอบที่ท้าทายจากโค้ชว่าให้ไปแจ้งความเอาเอง
ด้าน “โค้ชโป้” ยอมรับสารภาพกลางรายการว่าตนลงมือทำร้ายเด็กจริง สาเหตุเพราะได้ยินเสียงดังคล้ายอุปกรณ์ราคาแพงเสียหาย จึงเกิดความโมโหจนขาดสติ อ้างว่าลักษณะการลงมือไม่ใช่การตบหน้าเต็มแรง แต่เป็นการตบถากๆ หรือตบสั่งสอนบริเวณศีรษะ
ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดขู่จะตบโชว์ เพียงแต่ต้องการพาเด็กไปแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบเท่านั้น ส่วนรอยฟกช้ำจากการลากแขน อ้างว่าเป็นเพราะตนมือใหญ่ มีพละกำลังมาก จึงอาจเผลอบีบแรงเกินไปโดยไม่รู้ตัว
ระหว่างการพูดคุย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ได้แย้งในประเด็นเรื่องน้ำหนักมือว่า แม้โค้ชจะมองว่าเป็นการตบเบาๆ แต่ด้วยสรีระที่เป็นคนกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรง การออกแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่ ย่อมส่งผลรุนแรงต่อเด็กเล็กวัยเพียง 9 ขวบ ซึ่งโค้ชโป้จำนนด้วยเหตุผลนี้ ยอมรับผิดว่าตนลืมนึกถึงความแตกต่างของสรีระ ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆ
สรุปช่วงท้ายรายการ แม้ทางฝั่งแม่ของผู้เสียหายจะยื่นคำขาดในตอนแรกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสภาพจิตใจของลูก แต่ทางโค้ชโป้ได้แสดงท่าทีสำนึกผิดด้วยการยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมให้เหตุผลว่าตนได้รับบทเรียนทางสังคมอย่างหนักแล้ว ไม่อยากมีประวัติอาชญากรรมติดตัวเพราะกลัวจะหมดอนาคตในการทำมาหากิน ทำให้ท่าทีของฝ่ายแม่เริ่มอ่อนลง จะขอนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับครอบครัวอีกครั้งก่อนตัดสินใจดำเนินการต่อไป
