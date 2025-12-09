ด่วน! กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ “ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท”
ด่วน! กองทัพภาคที่ 1 กำชับทุกหน่วย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยข้อมูลปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำภาพปฏิบัติการของไทยไปบิดเบือน สร้างความเสียหายต่อประเทศ หรือใช้เป็นข้ออ้างโจมตีในเวทีนานาชาติ
วันนี้ (9 ธ.ค.68) กองทัพภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลด่วน โดยระบุว่า “กองทัพกำชับทุกหน่วยควบคุมการเผยแพร่ภาพปฏิบัติการในบริเวณโบราณสถานอย่างเข้มงวด โดยให้มีเพียงข้อมูลจาก ช่องทางทางการเท่านั้น ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้”
พร้อมกันนี้ ได้กำชับกำลังพลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางยุทธการให้ปฏิบัติตามมาตรการ OPSEC ระดับสูงสุด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปกป้องภารกิจ และป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหลุดออกสู่สาธารณะ ความมั่นคงของชาติ คือภารกิจของทุกคน ทุกภาพ–ทุกข้อมูล ต้องถูกใช้ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อปกป้องอธิปไตยไทย และป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้พื้นที่ข้อมูลเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายประเทศ
ทั้งนี้จากสถานการณ์ชายแดนที่กัมพูชาเป็นฝ่าย เปิดฉากยิงก่อน และใช้อาวุธโจมตีกำลังพลของไทยอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาที่คนไทยต้องส่งเสียงให้โลกได้ยินว่าความจริงคืออะไร ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกัน ติดแฮชแท็ก
#ทำลายให้สิ้นสภาพ
เพื่อยืนยันจุดยืนของเราว่า “ไทยมีสิทธิ์ป้องกันตนเองอย่างชอบธรรม” เมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธโจมตี เรามีหน้าที่ต้องทำลายภัยคุกคามให้หมดสภาพความสามารถในการยิงใส่ประชาชนและกำลังพลไทย
#CambodiaOpenedFire #กัมพูชายิงก่อน
เพื่อให้สังคมโลกเห็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา กัมพูชาคือฝ่ายเริ่มโจมตี ไทยเพียงตอบโต้ตามกฎหมายสากล เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนพลังเสียงของประชาชนสำคัญกว่ายุทโธปกรณ์ใด ๆ เมื่อความจริงถูกส่งต่ออย่างถูกต้องและชัดเจนประเทศไทยจะยืนอย่างมั่นคงบนเวทีโลก ร่วมกันประกาศให้โลกรู้ “ประเทศไทยไม่เริ่มก่อน แต่ถ้าใครเริ่ม เราจบให้”.
