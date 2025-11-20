ข่าวการเมือง

“เท้ง” พร้อมนำข้อเสนอแบบรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 11:51 น.
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์เฟซบุ๊ก พร้อมนำข้อเสนอแบบรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์ ย้ำไทยไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบ แต่มีผู้สมรู้ร่วมคิด

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมและคุณไหม ศิริกัญญา มาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (FCCT) เพื่อร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ Inside the Whale Hunting investigation: A conversation with Tom Wright คุณ Tom Wright เป็นนักเขียนและสื่อมวลชนเชิงสืบสวนที่โด่งดัง จากการเปิดโปงคดีทุจริตกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ 1MDB นำมาสู่การดำเนินคดีและจำคุกอดีตผู้นำมาเลเซีย

จนมากรณีล่าสุดโปรเจกต์ Whale Hunting ที่เขาเผยแพร่ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในสแกมเมอร์และชนชั้นนำกัมพูชา เชื่อมโยงกับกลไกการเงินในประเทศไทย ผู้มีส่วนสำคัญในกระบวนการฟอกเงินที่ได้จากการโกงเหล่านั้น

ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประเทศไทย ไม่ใช่แค่เหยื่อ แต่เป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินให้ขบวนการเหล่านี้ด้วย ประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบ แต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เพราะมีนักการเมือง นักการเงิน และข้าราชการไทย สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการฟอกเงิน และถ้าหากไม่มีการฟอกเงิน กระบวนการทั้งหมดก็จะไม่ครบวงจร ผมขอสรุปให้ฟังง่าย ๆ ดังนี้

1. ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศที่มีสุญญากาศทางอำนาจ หรือผู้มีอำนาจยอมให้จัดตั้งได้

2. ได้รับอานิสงส์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจากประเทศไทย เช่น สนามบิน ถนนหนทาง ไฟฟ้า เชื้อเพลิงน้ำมัน และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

3. เริ่มโกงเงินคนทั้งโลก รวมทั้งคนไทยด้วย

4. เมื่อได้เงินแล้วก็ต้องหาวิธียักย้ายถ่ายโอน และนำเงินใต้ดินขึ้นมาไว้บนดิน ซึ่งตรงนี้เองที่ประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเครื่องจักรฟอกเงิน (ตรงนี้เองที่คุณ Tom Wright กำลังเปิดโปง)

5. เมื่อเงินมาอยู่บนดินแล้ว ก็สามารถยักย้ายถ่ายเทไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนในบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยและเทศได้ รวมทั้งแม้แต่การลงทุนในกิจการทั่วไปที่ต้องแข่งขันกับชาวบ้านร้านตลาดก็ด้วย เราจึงเห็นกิจการแปลก ๆ ที่มาจากทุนเทา มาเปิดและทำการค้าขายลดราคากระหน่ำแบบไม่สนต้นทุน ขอแค่ได้ครองตลาดและมียอดขายมีรายได้ก็เพียงพอ เลิกพูดถึงการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ในเมื่อจุดเริ่มต้นของพ่อค้าแม่ขายคนไทยกับทุนเทามันไม่เท่ากันแต่แรก และก็เลิกพูดเรื่องธรรมาภิบาลระบบการเงินที่ผู้คนไว้ใจถ้าเราไม่สามารถจัดการปัญหาทุนเทาทะลักเข้ามาได้

ทั้งหมดนี้ คนไทยทุกระดับและทุกภาคส่วน ต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ทั้งกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคการเงินและการธนาคารของประเทศ ไปจนถึงชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยที่โดนหลอกโกงเงิน รวมถึงการเมืองไทย ที่เงินดำเหล่านี้เข้ามาครอบงำระบบการเมือง นักการเมือง ผู้มีอำนาจบริหารประเทศ และระบบราชการ

ผมและพรรคประชาชน ทำงานเกาะติดเรื่องนี้มาตลอด รังสิมันต์ โรม ทั้งอภิปรายในสภาหลากหลายครั้งมาเป็นปี ๆ เพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งรอบบ้านและในบ้านเรา แต่เหมือนว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่เคยรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเป็นระบบและรอบด้านสักที

หลังจากนี้ พรรคประชาชนภายใต้การนำของผม จะทำข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยสแกมเมอร์และไม่ตกเป็นหนึ่งในกลไกฟอกเงินของขบวนการเหล่านี้ เพื่อไม่ให้คนไทยเป็นเหยื่อ และเพื่อเกียรติภูมิของไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นั้น เกี่ยวพันกับทั้งนโยบายความมั่นคง เศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี และการต่างประเทศ

ถ้ารัฐบาลที่แล้ว รัฐบาลนี้ หรือรัฐบาลไหนไม่ทำ ก็คงจะถึงเวลาที่รัฐบาลประชาชนต้องทำเอง

รอติดตาม รีชาร์จประชาชน 22-23 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานใหญ่พรรคประชาชน”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

