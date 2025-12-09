ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 14:59 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 14:59 น.
อนุทิน ประกาศลั่น ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ ส่วนเรื่อง ฮุน เซน เปิดรูปตนไม่สนใจ สนแค่พี่น้องประชาชนเท่านั้น

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับฟังความเห็น เรื่องสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของไทย หรือเศรษฐกิจของประเทศ ตามมาตรา 155 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ว่า พรุ่งนี้เปิดเรื่องรัฐธรรมนูญก่อน ตอนนี้มีเรื่องความขัดแย้งเพื่อนบ้านอยู่ เราต้องให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ให้กําลังใจเขาเยอะๆ

เมื่อถามว่า ได้รับรายงานเรื่องกัมพูชาใช้โดรนพลีชีพแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ฝ่ายกองทัพรับทราบ เขามีแผนเผชิญของเขาอยู่แล้ว เราต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆ อย่าไปเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานใดๆ ของพี่น้องทหาร

เมื่อถามว่า เวลาไทยเราแถลงอย่างหนึ่ง แต่กัมพูชากลับไปบิดเบือนข้อมูล ตรงนี้ไทยต้องมีเชิงรุกในการอธิบายกับนานาประเทศหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตทั่วโลกมารับฟังคำอธิบายโดยได้มีการไปชี้แจงทั้งที่ UN และสนธิสัญญาออตตาวา ซึ่งท่านก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว ประเทศไทยของ เราเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านการทูตการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งข้อมูลทั้งหมดเราไม่มีปรุงแต่ง เป็นข้อมูลที่เกิดจากความจริงไม่เช่นนั้นเราไปพูดกับโลกไม่ได้

เมื่อถามว่า กัมพูชายังไม่ได้ติดต่อมาเจรจาใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า ไม่มี ตอนนี้เราดำเนินการในสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการ ประเทศไทยเราได้แสดงความเป็นประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินของเราดีกว่า

เมื่อถามว่า จะไม่มีเหตุการณ์เหมือนในอดีตที่ทหารกำลังดำเนินการ แต่เคยมีเสียงไปขอให้ทหารหยุดใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว และให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วว่า กองทัพดำเนินการตามแผนการณ์ที่วางเอาไว้อย่างเต็มที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ จนกว่ากองทัพกัมพูชาจะสิ้นสภาพ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนาย ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้เผยแพร่ภาพของ นายอนุทิน กับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชาว่านายกฯ กำลังทำเพื่อหวังสร้างกระแสทางการเมือง โดยนายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บต่างมีประชาชนมาทัก มาให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเหมือนที่คนต่างชาติเขาว่า

เมื่อถามว่า การที่ ฮุน เซน เปิดรูปแบบนี้เป็นวิธีเดียวสแกมเมอร์หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ได้สนใจตรงนั้น อันนี้ประเทศไทย ตนสนใจ ต้องกังวล ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเท่านั้น คนอื่นตนไม่สน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 14:59 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 14:59 น.
