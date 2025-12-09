ใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้มก่อนโบกมือลา

การเงินเศรษฐกิจ

นักกินใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรโมชันสุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาถาวร

เหล่านักกินสายบุฟเฟต์เศร้าหนัก เมื่อจู่ ๆ ร้านสุกี้ยากี้บุฟเฟต์เจ้าดัง Sloth Sukiyaki – สล็อธ สุกี้ยากี้ ออกมาประกาศข่าวร้าย เตรียมปิดให้บริการ 1 สาขา ช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ทั้งนี้ทางร้านเลยได้จัดทำโปรโมชั่นแบบสุดคุ้ม เพื่อตอบแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจกันมาตลอด ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่เป็นลูกค้าประจำ ต่างก็เสียดายที่ร้านชาบูบุฟเฟต์ในดวงใจของพวกเขากำลังจะปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย

“Sloth Sukiyaki Buffet สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 วันสุดท้ายครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา… สาขานี้ไม่ใช่แค่ร้านชาบู แต่เป็น “บ้านเล็ก ๆ” ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำของใครหลาย ๆ คน

ก่อนเราจะปิดสาขานี้อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาทานด้วยกันอีกครั้งนะครับ มาปิดฉากความทรงจำดี ๆ ไปพร้อมกัน

  • โปรโมชั่นส่งท้ายสาขา มา 4 จ่าย 3
  • A5 Kagoshima Wagyu จากแพคเกจ 1,499 ลงมาอยู่ใน 899 ให้ลองกันแบบจัดเต็ม
  • เมนูแซลมอนลงมาอยู่ในแพคเกจ 599

ใครคิดถึง Sloth…เรายังมีสาขา JAS Urban ศรีนครินทร์ เปิดให้บริการบุฟเฟต์เหมือนเดิมนะครับ และสาขา 101 True Digital Park ชาบูหม้อหม้อเดี่ยวอาลาคาท แวะมาหาเราได้เสมอครับ

ขอบคุณที่ทำให้ Sloth พระราม 2 เป็นมากกว่าร้านอาหาร แต่เป็นที่ที่มีเรื่องราวและความทรงจำร่วมกันของพวกเราจริง ๆ ครับ แล้วพบกันนะครับ”

ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาเหล่านักกิน-2 ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาเหล่านักกิน-1

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1 ชาวเน็ตคอมเมนต์-2 ชาวเน็ตคอมเมนต์-3

อ้างอิงจาก : FB Sloth Sukiyaki – สล็อธ สุกี้ยากี้

