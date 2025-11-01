เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน

ร้านสเต๊กเจ้าดัง เตรียมนับถอยหลัง ประกาศปิดกิจการ 31 ธ.ค. 68 จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน เชิญชวนลูกค้าร่วมรำลึกความทรงจำครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า หน้าเพจเฟซบุ๊กของร้านสเต๊กเจ้าดัง Arlek Steakhouse and Churrascaria ประกาศนับถอยหลังปิดกิจการอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน เพื่อรอต้อนรับลูกค้ากลุ่มสุดท้ายที่จะมาร่วมรำลึกความทรงจำดี ๆ บนโต๊ะอาหาร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
“โอกาสสุดท้าย! Arlek Steakhouse ขอประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ ถึงลูกค้าทุกท่านที่รัก Arlek Steakhouse ตลอดมา เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านเราจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกรอยยิ้ม และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา เพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ Churrasco สไตล์บราซิลแท้ ๆ และเมนูโปรดอีกครั้ง ก่อนที่เราจะกล่าวคำอำลา เราขอมอบ “โปรโมชั่นอำลา” ให้ทุกท่านค่ะ
โปรโมชั่นอำลาสุดยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยทำมาก่อน!
บุฟเฟต์ชูร์รัสโค เพียง 700 บาทสุทธิ (จากปกติสุทธิ 875 บาท)
เมนู A La Carte ลดทันที 50% ทุกเมนู!
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น!
คลิกเพื่อดูเมนู https://linktr.ee/arlekmenu
นี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ลิ้มลองบุฟเฟต์สไตล์บราซิลในแบบฉบับ Arlek Steakhouse อย่าปล่อยให้โอกาสสุดท้ายนี้หลุดลอยไป! จองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อมาสร้างความทรงจำสุดท้ายกับเรานะคะ”
อ้างอิงจาก : FB Arlek Steakhouse and Churrascaria
