เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

สายกินเศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน คาดทำเลไม่ดี ลูกค้าประจำแห่เสียดาย
ขึ้นชื่อเรื่องการทำธุรกิจยิ่งเป็นการค้าขายแล้ว สิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนของธุรกิจอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ ทำเลการตั้ง หากเลือกทำเลไม่ดี ไม่ค่อยมีคนผ่านหรือมองเห็นธุรกิจนั้น ๆ ก็อาจจะได้รับผลกระทบได้เช่นกัน และอย่างที่ทราบกันดีว่ายิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ดูจะแย่ลง ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนต้องตัดสินใจปิดสาขา ปิดกิจการกันอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังมานี้
เช่นเดียวกับร้านหมูกระทะ-หม่าล่า แบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการได้ยังไม่ถึง 1 ปี อย่าง “จินฮง หมูกระทะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ก็ได้มีการประกาศปิดกิจการผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก และช่องติ๊กต็อกของทางร้าน โดยให้เหตุผลว่า การปิดตัวลงในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะแพ้หรือหมดไฟ เพียงแค่ต้องมองหาสถานที่ใหม่เพื่อการบริการและบรรยากาศที่ดีขึ้น
ประกาศจากร้านจินฮงหมูกระทะ
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด ทางร้านจะเปิดให้บริการถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ ฝากลูกค้ามาทิ้งท้ายอุดหนุนเราด้วยนะคะ
ทางร้านขอแจ้งว่า จะปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อเตรียมย้ายทำเลร้านไปยังสถานที่ใหม่ เพื่อให้พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศที่ดีขึ้น และบริการที่ดียิ่งกว่าเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แล้วพบกันอีกครั้งในอนาคตข้างหน้านะคะ
หลังจากร้านหูกระทะเจ้าดัง จ.ปทุมธานี แจ้งข่าวการปิดกิจการลง ก็ได้มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่าเสียดายที่ร้านอร่อน ๆ ต้องปิดตัว แต่ด้วยทำเล ณ ปัจจุบันที่ทางร้านเลือกเปิดนั้นเป็นมุมอับไม่ค่อยมีคนเห็น คนในพื้นที่สามโคกบางคนก็ยังไม่ทราบว่ามีร้านจินฮงหมูกระทะเปิดให้บริการอยู่
นอกจากนั้นในปัจจุบันร้านหมูกระทะชาบูต่างก็นิยมเปิดให้เปิดการเป็นแบบบุฟเฟต์ทั้งนั้น ซึ่งทางร้านจิงฮงหมูกระทะเปิดให้การแบบอะลาคาร์ท ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกเข้าใช้บริการ
อีกทั้งข้าง ๆ ร้านด้านหนึ่งเป็นอู่ซ่อมรถ ส่วนอีกด้านเป็นป่ารกร้างด้วย ซึ่งพอฟ้าเริ่มมึดก็ทำให้บรรยากาศร้านดูอึมครึมไปหมด ทั้งยังมียุงเยอะมากอีกด้วย และบางคอมเมนต์ก็ช่วยแนะนำสถานที่ใหม่ ๆ ที่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวุดปทุมธานี เผื่อร้านจะพิจารณาและเปิดให้บริการอีกครั้ง
@.jinhong.mookata
บางเส้นทาง…อาจไม่ใช่ทางที่เหมาะที่สุด แต่ทุกก้าวที่เดินมาคือบทเรียนดีๆ สำหรับ “จินฮง” 🍲 ทุกเสียงหัวเราะ ทุกคำติ ทุกคำชม เรารับไว้ทั้งหมด เพื่อเติบโตและกลับมาให้ดีกว่าเดิม ❤️ วันนี้เราขอพักก่อนสักนิด เพื่อหาที่ใหม่ที่ใช่กว่าเดิม ที่ที่เหมาะกับการปิ้งหมู คุยกันเสียงดังได้ไม่ต้องเกรงใจใคร 🔥 ที่ที่ทุกคนมาแล้วรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของคนรักหมูกระทะ ถ้ามีโอกาสเปิดอีกครั้ง อยากให้ทุกคนช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าร้าน “จินฮง” ควรไปอยู่ตรงไหนดี 💬 เสียงของทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้เรากลับมาอีกครั้ง พร้อมเตาร้อนๆ และรอยยิ้มที่คุ้นเคยเหมือนเดิม ❤️ #จินฮงหมูกระทะ ย้ายทำเลแต่ไม่ย้ายใจ #ไว้เจอกันใหม่ #หมูกระทะ #หม่าล่า
♬ เสียงต้นฉบับ – จินฮงหมูกระทะ Jin-Hong Mookata – จินฮงหมูกระทะ Jin-Hong Mookata
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี
- ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย
- ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่
อ้างอิงจาก : FB จินฮง หมูกระทะ Jin-Hong Mookata, Tiktok @.jinhong.mookata
ติดตาม The Thaiger บน Google News: