การเงินเศรษฐกิจ

เศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 10:17 น.
56

สายกินเศร้า! ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน คาดทำเลไม่ดี ลูกค้าประจำแห่เสียดาย

ขึ้นชื่อเรื่องการทำธุรกิจยิ่งเป็นการค้าขายแล้ว สิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนของธุรกิจอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ ทำเลการตั้ง หากเลือกทำเลไม่ดี ไม่ค่อยมีคนผ่านหรือมองเห็นธุรกิจนั้น ๆ ก็อาจจะได้รับผลกระทบได้เช่นกัน และอย่างที่ทราบกันดีว่ายิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ดูจะแย่ลง ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนต้องตัดสินใจปิดสาขา ปิดกิจการกันอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังมานี้

เช่นเดียวกับร้านหมูกระทะ-หม่าล่า แบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการได้ยังไม่ถึง 1 ปี อย่าง “จินฮง หมูกระทะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ก็ได้มีการประกาศปิดกิจการผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก และช่องติ๊กต็อกของทางร้าน โดยให้เหตุผลว่า การปิดตัวลงในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะแพ้หรือหมดไฟ เพียงแค่ต้องมองหาสถานที่ใหม่เพื่อการบริการและบรรยากาศที่ดีขึ้น

ประกาศจากร้านจินฮงหมูกระทะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด ทางร้านจะเปิดให้บริการถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ ฝากลูกค้ามาทิ้งท้ายอุดหนุนเราด้วยนะคะ

ทางร้านขอแจ้งว่า จะปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อเตรียมย้ายทำเลร้านไปยังสถานที่ใหม่ เพื่อให้พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศที่ดีขึ้น และบริการที่ดียิ่งกว่าเดิม

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แล้วพบกันอีกครั้งในอนาคตข้างหน้านะคะ

เศร้า ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน-2

เศร้า ร้านหมูกระทะ-หม่าล่า ย่านปทุมธานี แจ้งปิดกิจการ ทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน-1

หลังจากร้านหูกระทะเจ้าดัง จ.ปทุมธานี แจ้งข่าวการปิดกิจการลง ก็ได้มีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่าเสียดายที่ร้านอร่อน ๆ ต้องปิดตัว แต่ด้วยทำเล ณ ปัจจุบันที่ทางร้านเลือกเปิดนั้นเป็นมุมอับไม่ค่อยมีคนเห็น คนในพื้นที่สามโคกบางคนก็ยังไม่ทราบว่ามีร้านจินฮงหมูกระทะเปิดให้บริการอยู่

นอกจากนั้นในปัจจุบันร้านหมูกระทะชาบูต่างก็นิยมเปิดให้เปิดการเป็นแบบบุฟเฟต์ทั้งนั้น ซึ่งทางร้านจิงฮงหมูกระทะเปิดให้การแบบอะลาคาร์ท ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกเข้าใช้บริการ

อีกทั้งข้าง ๆ ร้านด้านหนึ่งเป็นอู่ซ่อมรถ ส่วนอีกด้านเป็นป่ารกร้างด้วย ซึ่งพอฟ้าเริ่มมึดก็ทำให้บรรยากาศร้านดูอึมครึมไปหมด ทั้งยังมียุงเยอะมากอีกด้วย และบางคอมเมนต์ก็ช่วยแนะนำสถานที่ใหม่ ๆ ที่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวุดปทุมธานี เผื่อร้านจะพิจารณาและเปิดให้บริการอีกครั้ง

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต-4

@.jinhong.mookata

บางเส้นทาง…อาจไม่ใช่ทางที่เหมาะที่สุด แต่ทุกก้าวที่เดินมาคือบทเรียนดีๆ สำหรับ “จินฮง” 🍲 ทุกเสียงหัวเราะ ทุกคำติ ทุกคำชม เรารับไว้ทั้งหมด เพื่อเติบโตและกลับมาให้ดีกว่าเดิม ❤️ วันนี้เราขอพักก่อนสักนิด เพื่อหาที่ใหม่ที่ใช่กว่าเดิม ที่ที่เหมาะกับการปิ้งหมู คุยกันเสียงดังได้ไม่ต้องเกรงใจใคร 🔥 ที่ที่ทุกคนมาแล้วรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของคนรักหมูกระทะ ถ้ามีโอกาสเปิดอีกครั้ง อยากให้ทุกคนช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าร้าน “จินฮง” ควรไปอยู่ตรงไหนดี 💬 เสียงของทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้เรากลับมาอีกครั้ง พร้อมเตาร้อนๆ และรอยยิ้มที่คุ้นเคยเหมือนเดิม ❤️ #จินฮงหมูกระทะ ย้ายทำเลแต่ไม่ย้ายใจ #ไว้เจอกันใหม่ #หมูกระทะ #หม่าล่า

♬ เสียงต้นฉบับ – จินฮงหมูกระทะ Jin-Hong Mookata – จินฮงหมูกระทะ Jin-Hong Mookata

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB จินฮง หมูกระทะ Jin-Hong Mookata, Tiktok @.jinhong.mookata

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

7 นาที ที่แล้ว
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก บันเทิง

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

34 นาที ที่แล้ว
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน เศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

36 นาที ที่แล้ว
ใบปอทะลุวัง ม112 ข่าว

เปิดสาเหตุลดโทษ “ใบปอ ทะลุวัง” คดี ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ เหลือ 2 ปี

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่า หมิว พรปวีณ์ VS สมาคมแบดฯ เกิดปัญหาอะไร ? ธรรมนัสสั่งอย่าเกิดอีก ต้นตอชัดแล้วฝ่ายนี้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก &quot;ใบปอ ทะลุวัง&quot; ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน ข่าวการเมือง

จำคุก “ใบปอ ทะลุวัง” ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง บันเทิง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น &quot;120 ปี นามพระราชทาน&quot; แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งอพยพด่วน &quot;พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา&quot; อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับบริจาคเลือดให้ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด ข่าว

รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสหมิวพรพรปวีณ์ ข่าวกีฬา

ปัญหา “หมิว” ถอนซีเกมส์ถึงหู ธรรมนัส ฮึ่มสั่งแก้ด่วน ! กำชับหนักอย่าเกิดอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก&quot; บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กร พี่ชายกันจอมพลัง ข่าว

โอนคืน 5 หมื่นณวัฒน์ ปมลากยาวขุดสัมพันธ์ กันจอมพลัง-ธรรมนัส จู่ๆ เพื่อนสนิทพี่ชายนักสู้โผล่เล่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 10:17 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button