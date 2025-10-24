ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง 28 ต.ค.นี้

ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง เปิดให้บริการถึงวันที่ 28 ต.ค. 68 เท่านั้น ลูกค้าใจหาย ปิดตำนานร้านอร่อยในดวงใจ
ดูเหมือนว่าช่วงสิ้นปีนี้หลาย ๆ ธุรกิจและกิจการทั้งรายใหญ่ รายย่อยต่างก็ทยอยปิดตัวลงอย่างจำใจ อาจด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เจ้าของไม่สามารถสู้กับต้นทุน-รายจ่ายที่สวนทางกับรายรับเอาไว้ไม่ไหว จนต้องประกาศปิดกิจการไปอย่างน่าเสียดาย
ล่าสุดติ่งเกาหลีต้องใจสลาย เมื่อร้าน DOOKKI (ดุ๊กกี้) ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี และอาหารเกาหลีที่ส่งตรงวัตถุดิบจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ออกมาประกาศปิดกิจการลง ในสาขา The Promenade โดยจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เท่านั้น ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าลูกค้าประจำที่ใจหายเมื่อได้ทราบข่าวเศร้าในครั้งนี้
“เรียน ลูกค้าที่เคารพ ทางร้าน Dookki Korean Topokki Buffet สาขา The Promenade ขอแจ้งให้ทราบว่า จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 28 ตุลาคม 2568
ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงของเรา หวังว่าจะได้ให้บริการท่านอีกครั้งในอนาคต”
อ้างอิงจาก : FB Dookki Topokki Thailand
