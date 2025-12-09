ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม
รองโฆษกทบ. แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา การปะทะครอบคลุมขยายวง ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และสระแก้ว
วันนี้ (9 ธ.ค.ป พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกทบ. แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ว่า ตั้งแต่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา การปะทะครอบคลุมขยายวง ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และสระแก้ว โดยทหารกัมพูชาใช้อาวุธทุกประเภทเข้าโจมตีฝ่ายไทยทั้งอาวุธปืนกล-อาวุธยิงสนับสนุน-ปืนใหญ่-จรวดหลายลำกล้อง และโดรนทิ้งระเบิด
ทั้งนี้ กองทัพบกใช้แผนเผชิญเหตุที่มุ่งหมายป้องกันตัวเอง ควบคู่การผลักดันพื้นที่ ที่เราถูกรุกล้ำอธิปไตย
ที่สำคัญเราต้องทำลายศักยภาพการโจมตีของทหารกัมพูชา เพื่อไม่ให้สามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีก”
ผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 วันนี้ได้ทำลายตึกกาสิโนร้างเครือข่ายสแกมเมอร์ที่พบว่า ใช้เป็นที่ตั้งทางทหารจุดปล่อยโดรน รวมถึงอาวุธสนับสนุนต่างๆ ในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
อีกทั้งยังได้ตัดกำลังทำลายเสาสัญญาณ แอนตี้โดรนในพื้นที่ ห้วยตามาเรีย กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ส่วนพื้นที่กวาดล้างที่ถูกรุกล้ำช่องระยี ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างปฏิบัติการและได้ผลักดันทหารกัมพูชาที่ปราสาทคนา อ.กาบเชิง โดยปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจากพบว่าฝ่ายกัมพูชาใช้สนามทุ่นระเบิดจำนวนมาก ในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันยังอยู่ในความพยายาม
ส่วนพื้นที่ปราสาทตาควายวันนี้ (9 ธ.ค.) ได้ทำลายกระเช้าที่ใช้ในการส่งเสบียง เนิน 350 เป็นที่สำเร็จ ซึ่งขณะนี้ยังมีความพยายามเข้ากระทำต่อพื้นที่ต่อไป
ส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 วานนี้ (8 ธ.ค.) ได้เปิดปฏิบัติการผลักดันเพื่อควบคุมแนวเส้นปฏิบัติการใน 3 พื้นที่ ทั้งบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง และบ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถทำลายที่มั่นดัดแปลง ของฝ่ายกัมพูชาได้บางส่วนและที่น่ายินดี คือ เมื่อ 17:00 น.ของวานนี้ยังสามารถยึดและควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในห้วงของการกวาดล้าง
ล่าสุด มีรายงานแล้วว่าช่วงการกวาดล้างเจอทุ่นสังหารบุคคล ในวันนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังปฏิบัติการไม่สำเร็จ ก็ยังมีความพยายามอยู่ต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน กองทัพบกรับรายงานจาก กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ถึงยอดกำลังพลเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ (9 ธ.ค.68) จำนวน 2 นาย ได้แก่
- พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
- ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร
ในส่วนยอดรวมสะสมกำลังพลที่เสียชีวิต ปัจจุบันอยู่ที่ 3 นาย รวม จ่าเพียว จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต กำลังพลสังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิดพื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก ซึ่งรับรายงานเสียชีวิตวานนี้.
ที่มา : วาสนา นาน่วม Facebook @WassanaJournalist
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- กัมพูชา ใช้โดรนพลีชีพติดระเบิด เข้าโจมตีพื้นที่กองทัพภาค 2 ลงหนัก 3 จุด
- กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย
- ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: