ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:45 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 14:19 น.
99
สถานะ 2 ปราสาท
แฟ้มภาพ

รองโฆษกทบ. แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา การปะทะครอบคลุมขยายวง ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และสระแก้ว

วันนี้ (9 ธ.ค.ป พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกทบ. แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ว่า ตั้งแต่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา การปะทะครอบคลุมขยายวง ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และสระแก้ว โดยทหารกัมพูชาใช้อาวุธทุกประเภทเข้าโจมตีฝ่ายไทยทั้งอาวุธปืนกล-อาวุธยิงสนับสนุน-ปืนใหญ่-จรวดหลายลำกล้อง และโดรนทิ้งระเบิด

ทั้งนี้ กองทัพบกใช้แผนเผชิญเหตุที่มุ่งหมายป้องกันตัวเอง ควบคู่การผลักดันพื้นที่ ที่เราถูกรุกล้ำอธิปไตย

ที่สำคัญเราต้องทำลายศักยภาพการโจมตีของทหารกัมพูชา เพื่อไม่ให้สามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีก”
ผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 วันนี้ได้ทำลายตึกกาสิโนร้างเครือข่ายสแกมเมอร์ที่พบว่า ใช้เป็นที่ตั้งทางทหารจุดปล่อยโดรน รวมถึงอาวุธสนับสนุนต่างๆ ในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อีกทั้งยังได้ตัดกำลังทำลายเสาสัญญาณ แอนตี้โดรนในพื้นที่ ห้วยตามาเรีย กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ส่วนพื้นที่กวาดล้างที่ถูกรุกล้ำช่องระยี ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างปฏิบัติการและได้ผลักดันทหารกัมพูชาที่ปราสาทคนา อ.กาบเชิง โดยปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจากพบว่าฝ่ายกัมพูชาใช้สนามทุ่นระเบิดจำนวนมาก ในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันยังอยู่ในความพยายาม

ส่วนพื้นที่ปราสาทตาควายวันนี้ (9 ธ.ค.) ได้ทำลายกระเช้าที่ใช้ในการส่งเสบียง เนิน 350 เป็นที่สำเร็จ ซึ่งขณะนี้ยังมีความพยายามเข้ากระทำต่อพื้นที่ต่อไป

ส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 วานนี้ (8 ธ.ค.) ได้เปิดปฏิบัติการผลักดันเพื่อควบคุมแนวเส้นปฏิบัติการใน 3 พื้นที่ ทั้งบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง และบ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถทำลายที่มั่นดัดแปลง ของฝ่ายกัมพูชาได้บางส่วนและที่น่ายินดี คือ เมื่อ 17:00 น.ของวานนี้ยังสามารถยึดและควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในห้วงของการกวาดล้าง

ล่าสุด มีรายงานแล้วว่าช่วงการกวาดล้างเจอทุ่นสังหารบุคคล ในวันนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังปฏิบัติการไม่สำเร็จ ก็ยังมีความพยายามอยู่ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน กองทัพบกรับรายงานจาก กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ถึงยอดกำลังพลเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ (9 ธ.ค.68) จำนวน 2 นาย ได้แก่

  1. พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
  2. ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัดกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ บาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร

ในส่วนยอดรวมสะสมกำลังพลที่เสียชีวิต ปัจจุบันอยู่ที่ 3 นาย รวม จ่าเพียว จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต กำลังพลสังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิดพื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก ซึ่งรับรายงานเสียชีวิตวานนี้.

ที่มา : วาสนา นาน่วม Facebook @WassanaJournalist

 

สรุปสถานการณ์ชายแดน 9 ธ.ค. 2568 (1)
ภาพ @กรมประชาสมัพนัธ์
The First Army moves forward to fight Cambodia with full force.
ภาพ Facebook @RTATrend

