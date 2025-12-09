ข่าว

เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:34 น.
เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

ชายแดนสระแก้ว ปะทะเดือด ทหารไทยส่งรถถังยิงถล่ม บ่อนกาสิโนกัมพูชา หลังถูกใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย

จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังคงมีการปะทะในหลายพื้นที่ กรณีทหารกัมพูชาใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทย โดยเพจ Army Military Force โพสต์คลิปปฏิบัติการตอบโต้จากหน่วยเฉพาะกิจที่ 11 กองกำลังบูรพา ที่ได้นำรถถังยิงใส่บ่อนกาสิโนของกัมพูชา พร้อมกับรายงานว่า

“หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 กองกำลังบูรพา เปิดปฏิบัติการใช้รถถังยิงทำลายบ่อนกาสิโนของกัมพูชา ในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

บ่อนกาสิโนกัมพูชาที่ถูกรถถังยิง
FB/ กองทัพภาคที่ 1

โดยมีโดรนลาดตระเวนทำหน้าที่ชี้เป้าหมาย ซึ่งบ่อนบอนคาสิโนแห่งนี้ ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ตั้งฐานบัญชาการยิงอาวุธวิธีโค้ง ป้อมปืนกลและสะสมอาวุธของฝ่ายกัมพูชา เพื่อใช้โจมใส่พลเรือนและทหารฝ่ายไทย”

เหตุการณ์ดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่ช่วงเช้าที่ผ่านมา กองทัพกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่เข้ามาตกในพื้นที่บ้านโคกทหาร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วนอีก 1 หลัง สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ หน่วยข่าวกรองกองทัพภาคที่ 1 ยังยืนยันข้อมูลการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชา โดยพบว่ามีการนำจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลกว่า 100 กิโลเมตร เตรียมเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชน กองทัพไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อยับยั้งเหตุและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

