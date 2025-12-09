เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง
สื่อเกาหลีใต้รายงานคดีสะเทือนขวัญ รายการสืบสวนสอบสวนชื่อดังอย่าง “Unanswered Questions” (The Its Know) ทางช่อง SBS เตรียมเปิดเผยเบื้องหลังคดีฆาตกรรม ผู้ต้องหาคือนักร้องหญิงผู้มีภาพลักษณ์งดงามดั่งนางฟ้า ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสังหารลูกสาวแท้ๆ ของตัวเอง
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา หญิงวัย 40 ปี (นามสมมติ นางคิม) ขับรถพุ่งเข้ามาจอดเทียบท่าหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนัมแฮ จังหวัดคยองนัม เธอตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างบ้าคลั่งให้แพทย์ช่วยยื้อชีวิตลูกสาวที่นอนหมดสติอยู่เบาะหลังรถ
แต่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง แพทย์พบว่าอีซอฮยอน (นามสมมติ) ลูกสาววัย 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยปี 1 ผู้มีความฝันอยากเป็นนักบิน ได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะมาถึงมือหมอแล้ว
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเล่าว่า นางคิมมีอาการตื่นตระหนก พูดจาสับสน เธอยืนยันว่าลูกสาวยังคุยกับเธออยู่เมื่อครู่นี้ และเมื่อเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณไปยังห้องดับจิต ผู้เป็นแม่ก็ถึงกับเป็นลมล้มพับไป
เมื่อสืบลึกลงไป การตายเคสนี้เต็มไปด้วยเงื่อนงำ เพราะสภาพศพของซอฮยอนเต็มไปด้วยร่องรอยน่าสยดสยอง มีรอยฟกช้ำรุนแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน มีรอยแผลไหม้ระดับรุนแรงกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
ตำรวจสอบสวนพบความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือ ก่อนที่จะถูกพามาส่งโรงพยาบาล ซอฮยอนถูกปล่อยทิ้งให้นอนเจ็บหนักอยู่ในรถนานถึง 25 ชั่วโมง ในช่วงเวลานั้น นางคิมผู้เป็นแม่ กำลังยุ่งอยู่กับการติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับงานซ้อมดับเพลิงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งหนึ่ง โดยปล่อยลูกสาวที่บาดเจ็บสาหัสไว้อย่างไม่ไยดี สุดท้ายนางคิมถูกจับกุมในข้อหาทอดทิ้งจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
โปรไฟล์หรู แพทย์-นางงาม-นักร้อง คดีนี้สร้างความสนใจไปทั่วสังคม เพราะนางคิมไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่เธอมีโปรไฟล์ที่เพียบพร้อมจนน่าอิจฉา
จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังในโซล เป็นอดีตผู้ชนะการประกวดนางงามหลายเวที มีชื่อเสียงเป็นนักร้องเพลงทร็อต (ลูกทุ่งเกาหลี) ชาวบ้านรู้จักกันในฉายา “นักร้องนางฟ้า” เพราะเธอมักจะทำงานจิตอาสา เป็นทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นที่รักของคนในชุมชน
แม้จะถูกจับกุม แต่นางคิมยังคงปฏิเสธเสียงแข็ง เธอส่งจดหมายจากในคุกระบายความอัดอั้นว่า เธอไม่ใช่คนทำ แต่เป็นฝีมือของ “นายอัน” ชายคนรักที่อยู่กินด้วยกัน เธอกล่าวหาว่าฝ่ายชายทำร้ายลูกสาวเธอจนเกือบตาบอด และยังล่วงละเมิดทางเพศลูกของเธออีกด้วย
บันขณะที่คนรอบข้างต่างไม่อยากเชื่อ เพราะภาพจำที่เห็นคือแม่ลูกคู่นี้รักกันมาก นางคิมก็ดูเป็นคนจิตใจดีดั่งชื่อเล่น “นางฟ้า” ที่ใครๆ เรียกขาน
รายการ Unanswered Questions จะทำการเจาะลึกความจริงในคืนวันที่ 6 ธันวาคมนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่าแท้จริงแล้ว ภายใต้หน้ากากนางฟ้าใจบุญ เธอคือแม่ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือคือฆาตกรเลือดเย็นที่สังหารลูกในไส้กันแน่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลากไส้คดีฉาว ดาราสาว “ยังโซรา” ถูกทีมงานรุมข่มขืน 40 ครั้ง ใน 3 เดือน จนฆ่าตัวตาย
- ชีวิตพลิกผัน “จอง กาอึน” อดีตดาราเกาหลี ผันตัวขับแท็กซี่เลี้ยงลูก หลังถูกอดีตสามีโก
- พระเอกเกาหลี แชร์ทริก ลดความอ้วน 17 กก. หุ่นจ้ำม่ำเป็นผอมเพรียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: