บันเทิงบันเทิงเกาหลี

เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 10:20 น.
50
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

สื่อเกาหลีใต้รายงานคดีสะเทือนขวัญ รายการสืบสวนสอบสวนชื่อดังอย่าง “Unanswered Questions” (The Its Know) ทางช่อง SBS เตรียมเปิดเผยเบื้องหลังคดีฆาตกรรม ผู้ต้องหาคือนักร้องหญิงผู้มีภาพลักษณ์งดงามดั่งนางฟ้า ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสังหารลูกสาวแท้ๆ ของตัวเอง

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา หญิงวัย 40 ปี (นามสมมติ นางคิม) ขับรถพุ่งเข้ามาจอดเทียบท่าหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนัมแฮ จังหวัดคยองนัม เธอตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างบ้าคลั่งให้แพทย์ช่วยยื้อชีวิตลูกสาวที่นอนหมดสติอยู่เบาะหลังรถ

แต่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง แพทย์พบว่าอีซอฮยอน (นามสมมติ) ลูกสาววัย 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยปี 1 ผู้มีความฝันอยากเป็นนักบิน ได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะมาถึงมือหมอแล้ว

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเล่าว่า นางคิมมีอาการตื่นตระหนก พูดจาสับสน เธอยืนยันว่าลูกสาวยังคุยกับเธออยู่เมื่อครู่นี้ และเมื่อเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณไปยังห้องดับจิต ผู้เป็นแม่ก็ถึงกับเป็นลมล้มพับไป

เมื่อสืบลึกลงไป การตายเคสนี้เต็มไปด้วยเงื่อนงำ เพราะสภาพศพของซอฮยอนเต็มไปด้วยร่องรอยน่าสยดสยอง มีรอยฟกช้ำรุนแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน มีรอยแผลไหม้ระดับรุนแรงกระจายอยู่ทั่วร่างกาย

ตำรวจสอบสวนพบความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือ ก่อนที่จะถูกพามาส่งโรงพยาบาล ซอฮยอนถูกปล่อยทิ้งให้นอนเจ็บหนักอยู่ในรถนานถึง 25 ชั่วโมง ในช่วงเวลานั้น นางคิมผู้เป็นแม่ กำลังยุ่งอยู่กับการติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับงานซ้อมดับเพลิงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งหนึ่ง โดยปล่อยลูกสาวที่บาดเจ็บสาหัสไว้อย่างไม่ไยดี สุดท้ายนางคิมถูกจับกุมในข้อหาทอดทิ้งจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

โปรไฟล์หรู แพทย์-นางงาม-นักร้อง คดีนี้สร้างความสนใจไปทั่วสังคม เพราะนางคิมไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่เธอมีโปรไฟล์ที่เพียบพร้อมจนน่าอิจฉา

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังในโซล เป็นอดีตผู้ชนะการประกวดนางงามหลายเวที มีชื่อเสียงเป็นนักร้องเพลงทร็อต (ลูกทุ่งเกาหลี) ชาวบ้านรู้จักกันในฉายา “นักร้องนางฟ้า” เพราะเธอมักจะทำงานจิตอาสา เป็นทูตประชาสัมพันธ์ และเป็นที่รักของคนในชุมชน

แม้จะถูกจับกุม แต่นางคิมยังคงปฏิเสธเสียงแข็ง เธอส่งจดหมายจากในคุกระบายความอัดอั้นว่า เธอไม่ใช่คนทำ แต่เป็นฝีมือของ “นายอัน” ชายคนรักที่อยู่กินด้วยกัน เธอกล่าวหาว่าฝ่ายชายทำร้ายลูกสาวเธอจนเกือบตาบอด และยังล่วงละเมิดทางเพศลูกของเธออีกด้วย

บันขณะที่คนรอบข้างต่างไม่อยากเชื่อ เพราะภาพจำที่เห็นคือแม่ลูกคู่นี้รักกันมาก นางคิมก็ดูเป็นคนจิตใจดีดั่งชื่อเล่น “นางฟ้า” ที่ใครๆ เรียกขาน

รายการ Unanswered Questions จะทำการเจาะลึกความจริงในคืนวันที่ 6 ธันวาคมนี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่าแท้จริงแล้ว ภายใต้หน้ากากนางฟ้าใจบุญ เธอคือแม่ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือคือฆาตกรเลือดเย็นที่สังหารลูกในไส้กันแน่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเกมส์

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

7 นาที ที่แล้ว
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot; ข่าวต่างประเทศ

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

15 นาที ที่แล้ว
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด เศรษฐกิจ

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

27 นาที ที่แล้ว
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์ ข่าว

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

41 นาที ที่แล้ว
สาวไดกิ้นอมตะชลบุรี โหมดกลับทำงาน ข่าวภูมิภาค

สาวไดกิ้น เปิดโหมดทำงาน อัดคลิปหลังรู้ข่าวดี แอบสวน “คนรอสมน้ำหน้า”

49 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว &quot;สมนึก สุขวิมล&quot; แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี

51 นาที ที่แล้ว
&quot;แบมแบม&quot; อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ บันเทิง

“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

60 นาที ที่แล้ว
แบงค์ ศุภณัฐ อัปเดตชีวิต ตปท. เซลฟี่ไร้เสื้อทำโซเชียลไฟลุก ข่าว

ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง บันเทิงเกาหลี

เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮุน เซน อวดภาพตัวเองบัญชาการรบ สั่งให้ตอบโต้ ไม่ปล่อยไทยทำตามใจชอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ บันเทิง

แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jan Jahanzeb Israr Niazal ข่าวต่างประเทศ

คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาติอาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬา รอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล ต้องเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่ต์ ข่าว

ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวันหยุดธนาคาร 10 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย ข่าว

วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขม คลิป reel ข่าว

ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักที่มา เอ็ม ออนิวรังสิต สกิน ข่าว

เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ใช้โดรนพลีชีพติดระเบิด เข้าโจมตีพื้นที่กองทัพภาค 2 ลงหนัก 3 จุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 10:20 น.
50
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า &quot;ที่นี่คือเมืองคริสต์&quot;

ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
&quot;กิตติ&quot; เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก &quot;นัทปง&quot; ยันบริสุทธิ์

“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button