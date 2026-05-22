รัฐบาล มั่นใจแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่ม ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มั่นใจ ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 25 พ.ค.นี้ ราบรื่นดี ย้ำแอปฯ เป๋าตัง ไม่ล่มแน่
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังรอลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ล่าสุดทางรัฐบาลได้ออกมาให้ความมั่นใจเกี่ยวกับศักยภาพของระบบการลงทะเบียนที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลที่เข้ามาใช้งานพร้อมกันในวันเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของระบบเมื่อเช้าวันนี้ (22 พ.ค. 69) เผยว่า
“บัตรคนละครึ่งเดิม เป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ ครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดี และเชื่อว่าธนาคารกรุงไทย เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้ง ดังนั้น การลงทะเบียนในวันที่ 25 พ.ค. ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ก็น่าจะราบรื่น โดยระหว่างการเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25-29 พ.ค.นี้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร”
