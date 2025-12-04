โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?
ดราม่ามาไม่หยุด สำหรับซีเกมส์ 2025 หลังโพสต์กิจกรรมวิ่งเสมือน Virtual Run ถูกจับได้ว่าใช้ AI ชาวเน็ตถามพร้อมจัดจริงๆรึเปล่า?
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้โพสต์ภาพกิจกรรมกิจกรรมวิ่งเสมือน โดยระบุข้อความว่า “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็ร่วมวิ่งไปด้วยกันได้ กับ “33rd SEA Games Virtual Run”
กิจกรรมวิ่งเสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ทั่วอาเซียนได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
วิ่งที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เส้นทางไหนก็ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2025 รับเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ”
อย่างไรก็ตามจุดที่เป็นประเด็นคือโปสเตอร์ที่ใช้ภาพ AI ทำ จนนำไปสู่คำวิจารณ์ว่ามักง่าย รวมถึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยพร้อมจัดซีเกมส์หรือไม่ ท่ามกลางปัญหาที่ยังตามมาอีกมาก ทั้งนี้ยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
