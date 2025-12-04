ข่าวกีฬา

โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 07:56 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 07:56 น.
86

ดราม่ามาไม่หยุด สำหรับซีเกมส์ 2025 หลังโพสต์กิจกรรมวิ่งเสมือน Virtual Run ถูกจับได้ว่าใช้ AI ชาวเน็ตถามพร้อมจัดจริงๆรึเปล่า?

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้โพสต์ภาพกิจกรรมกิจกรรมวิ่งเสมือน โดยระบุข้อความว่า “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็ร่วมวิ่งไปด้วยกันได้ กับ “33rd SEA Games Virtual Run”

กิจกรรมวิ่งเสมือนจริงที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ทั่วอาเซียนได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

วิ่งที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เส้นทางไหนก็ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2025 รับเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ”

อย่างไรก็ตามจุดที่เป็นประเด็นคือโปสเตอร์ที่ใช้ภาพ AI ทำ จนนำไปสู่คำวิจารณ์ว่ามักง่าย รวมถึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยพร้อมจัดซีเกมส์หรือไม่ ท่ามกลางปัญหาที่ยังตามมาอีกมาก ทั้งนี้ยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าว แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

