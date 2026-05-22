อาลัย “น้องจูน” พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รถตกข้างทาง ขณะไปรับผู้ป่วย
อาลัย น้องจูน ณัฏฐณิชา บางจั่น เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำปาด เสียชีวิตหลังรถตกข้างทาง เนื่องจากฝนตก ขณะไปรับผู้ป่วย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่า น้องจูน ณัฏฐณิชา บางจั่น เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
โดยทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติระบุว่า “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ “น้องจูน” ณัฏฐณิชา บางจั่น เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำปาด อุตรดิตถ์ จากเหตุรถพยาบาลเสียหลักตกข้างทาง ขณะปฏิบัติงานออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินในขณะที่ฝนตกหนัก”
ขณะที่ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โพสต์ข้อความอาลัยเพิ่มเติมว่า “มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ที่ได้สูญเสีย คุณจูน เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (AEMT) โรงพยาบาลน้ำปาด ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในองค์กร สืบเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 รถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาด เสียหลักตกข้างทาง เนื่องจากฝนตกหนักและถนนลื่น ขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งผลให้คุณจูน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในรถพยาบาล ได้รับบาดเจ็บสาหัส นำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขอบคุณที่ทุ่มเทเพื่อเพื่อนมนุษย์มาตลอด เกียรติยศนี้จะคงอยู่ตลอดไป ขอบคุณที่ทำหน้าที่ อย่างสมบูรณ์แบบจนวินาทีสุดท้าย”
