ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดร.มัลลิกา เตรียมเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย ลดอาชญากรรม-เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด PM2.5 ทำงานบูรณาการร่วมหน่วยงานต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข โพสต์กำหนดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยถึงการประกาศเตรียมเปิดตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 พ.ค. 2569 เวลา 10.30 น. ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสวน ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ก่อนหน้านี้ ดร.มัลลิกา โพสต์คลิปแสดงวิสัยทัศน์หากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ว่า “จะได้เห็นความฉับไวของการแก้ปัญหา จะได้เห็นอาชญากรรมลดลงความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น จะเห็นความเป็นสีเขียวในทุก ๆ ที่เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 จะเห็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ดร.มัลลิกา กับรัฐบาลและกรมฝนหลวงในการชำระฝุ่น
นอกจากนั้น จะได้เห็นการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะได้เห็นบริบทที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพมหานคร จะได้เห็นกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปในลักษณะของการบูรณาการมากยิ่งขึ้น จะไม่ใช่ทำงานโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมลีบ ลดรายจ่ายของคนกรุงเทพมหานคร
แล้วนอกจากนั้นเราจะยังมีการเชื่อมประสานกับกองทัพและใด ๆ ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต ทรัพย์สิน สวัสดิการของพี่น้องประชาชน ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นจากนโยบายบูรณาการของ ดร.มัลลิกา ทั้งสิ้น”
