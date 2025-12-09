วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 10:58 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:26 น.
รวมวิธีเดินทาง ไปราชมังคลากีฬาสถาน ร่วมชมพิธีเปิด มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 พร้อมเช็กเส้นทางเลี่ยงรถติด ถนนรามคำแหง-หัวหมาก

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการ โดยจะมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ราชมังคลากีฬาสถาน คาดว่าจะมีประชาชนและแฟนกีฬาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ใครที่มีบัตรเข้าชมหรือวางแผนจะไปเกาะติดบรรยากาศหน้าสนาม แนะนำให้งดใช้รถยนต์ส่วนตัวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อไปร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 มีดังต่อไปนี้

1. รถไฟฟ้า Airport Rail Link ลงสถานี รามคำแหง จากนั้นต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์ลง สนามกีฬาราชมังฯ

2. รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ลงสถานี แยกลำสาลี ใช้ทางออกหมายเลข 4

3. รถสองแถวสีแดง เดอะมอลล์ บางกะปิ – รามคำแหง

4. รถโดยสารประจำทางสาย 22, 36ก, 60, 69, 69E, 71, 92, 95ข, 113, 115, 122, 137, 168, 207, 501, 545 และ 3-32 ลงป้าย การกีฬาแห่งประเทศไทย

5. เรือคลองแสนแสบ ลงท่า สะพานมิตรมหาดไทย จากนั้นเดินตามซอยรามคำแหง 65 แยก 1 ออกมาทางซอยลาดพร้าว 122 และข้ามฝั่งไปยังสนามกีฬาราชมังฯ

ป้ารถเมล์ กกท.
ป้ายรถเมล์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) / Google Maps

เพจ 1197สายด่วนจราจร ได้ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทาง รอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้

  1. ถนนรามคำแหง (ช่วงหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน)
  2. ถนนหัวหมาก
  3. ถนนศรีนครินทร์ – รามคำแหง
  4. ถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ เชื่อมต่อรามคำแหง
  5. ซอยรามคำแหง 24 และพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
แผนที่เส้นทางเลี่ยงรถติดรอบราชมังคลากีฬาสถาน ช่วงซีเกมส์ 2025
FB/ 1197สายด่วนจราจร

เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำ (ทางเลือก)

  • ใช้ถนนพระราม 9 (Rama 9 Rd.): หากต้องการเดินทางเข้า-ออกเมือง ให้ใช้เส้นพระราม 9 หรือทางด่วนพระราม 9 แทนการวิ่งผ่านหน้าราม
  • ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่): สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปโซนร่มเกล้า ลาดกระบัง หรือมอเตอร์เวย์ เส้นนี้กว้างและรถไหลลื่นกว่า
  • ทางลัดซอยรามคำแหง 26 (โอสถสภา): สามารถใช้ทะลุไปออกถนนศรีนครินทร์และเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ได้
  • ทางด่วนมอเตอร์เวย์ (สาย 7): หากเดินทางระยะไกล ให้ขึ้นมอเตอร์เวย์เลี่ยงพื้นที่ด้านล่างไปเลยจะดีที่สุด

ทั้งนี้ หากไม่สะดวกเดินทางรับชมถึงสนาม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ผ่านทาง PPTV 36, T SPORTS, NBT และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

