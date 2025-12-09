วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย
รวมวิธีเดินทาง ไปราชมังคลากีฬาสถาน ร่วมชมพิธีเปิด มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 พร้อมเช็กเส้นทางเลี่ยงรถติด ถนนรามคำแหง-หัวหมาก
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการ โดยจะมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ราชมังคลากีฬาสถาน คาดว่าจะมีประชาชนและแฟนกีฬาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ใครที่มีบัตรเข้าชมหรือวางแผนจะไปเกาะติดบรรยากาศหน้าสนาม แนะนำให้งดใช้รถยนต์ส่วนตัวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
สำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อไปร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 มีดังต่อไปนี้
1. รถไฟฟ้า Airport Rail Link ลงสถานี รามคำแหง จากนั้นต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์ลง สนามกีฬาราชมังฯ
2. รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ลงสถานี แยกลำสาลี ใช้ทางออกหมายเลข 4
3. รถสองแถวสีแดง เดอะมอลล์ บางกะปิ – รามคำแหง
4. รถโดยสารประจำทางสาย 22, 36ก, 60, 69, 69E, 71, 92, 95ข, 113, 115, 122, 137, 168, 207, 501, 545 และ 3-32 ลงป้าย การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. เรือคลองแสนแสบ ลงท่า สะพานมิตรมหาดไทย จากนั้นเดินตามซอยรามคำแหง 65 แยก 1 ออกมาทางซอยลาดพร้าว 122 และข้ามฝั่งไปยังสนามกีฬาราชมังฯ
เพจ 1197สายด่วนจราจร ได้ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทาง รอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้
- ถนนรามคำแหง (ช่วงหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน)
- ถนนหัวหมาก
- ถนนศรีนครินทร์ – รามคำแหง
- ถนนพระราม 9 – ศรีนครินทร์ เชื่อมต่อรามคำแหง
- ซอยรามคำแหง 24 และพื้นที่โดยรอบทั้งหมด
เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำ (ทางเลือก)
- ใช้ถนนพระราม 9 (Rama 9 Rd.): หากต้องการเดินทางเข้า-ออกเมือง ให้ใช้เส้นพระราม 9 หรือทางด่วนพระราม 9 แทนการวิ่งผ่านหน้าราม
- ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่): สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปโซนร่มเกล้า ลาดกระบัง หรือมอเตอร์เวย์ เส้นนี้กว้างและรถไหลลื่นกว่า
- ทางลัดซอยรามคำแหง 26 (โอสถสภา): สามารถใช้ทะลุไปออกถนนศรีนครินทร์และเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ได้
- ทางด่วนมอเตอร์เวย์ (สาย 7): หากเดินทางระยะไกล ให้ขึ้นมอเตอร์เวย์เลี่ยงพื้นที่ด้านล่างไปเลยจะดีที่สุด
ทั้งนี้ หากไม่สะดวกเดินทางรับชมถึงสนาม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ผ่านทาง PPTV 36, T SPORTS, NBT และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
