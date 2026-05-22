เคเอฟซีจัดโปร ไก่ทอด 4 ฟรี 4 วันนี้วันเดียว เช็กสาขาที่ร่วมรายการ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 10:37 น.
เคเอฟซีจัดโปรไก่ทอด 4 ฟรี 4 จ่ายเพียง 180 บาท เฉพาะ 22 พ.ค. 69

โปรแรงวันเดียว! เคเอฟซีจัดโปรไก่ทอด 22 พ.ค.นี้ ซื้อ 4 ฟรี 4 จ่ายเพียง 180 บาท หรือซื้อ 8 แถม 8 เช้กสาขาที่ร่วมรายการ

สาวกไก่ทอดเตรียมพุ่งตัวไป ร้านเคเอฟซี (KFC) ด่วน วันนี้มีโปรโมชันสุดคุ้มเอาใจสายกินโดยเฉพาะ เคเอฟซีจัดโปรแรงลดกระหน่ำเพียง 1 วันเท่านั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ใครชอบกินไก่ทอดต้องห้ามพลาด!

โปรโมชันสุดพิเศษนี้มาในรูปแบบซื้อ 4 แถม 4 คุณสามารถซื้อไก่ทอด 4 ชิ้น และรับฟรีไก่ทอดอีก 4 ชิ้น ในราคาเพียง 180 บาท จากราคาปกติ 360 บาท หรือถ้าใครกลัวไม่อิ่ม เคเอฟซียังมีโปรโมชันซื้อไก่ทอด 8 ชิ้น รับฟรีไก่ทอดอีก 8 ชิ้น ในราคา 360 บาท จากราคาปกติ 720 บาท

สำหรับสาขากลุ่มพิเศษก็ร่วมรายการเช่นเดียวกัน โปรโมชันซื้อ 4 ชิ้น ฟรี 4 ชิ้น จ่ายเพียง 180 บาท จากราคาปกติ 392 บาท ส่วนโปรโมชันซื้อ 8 ชิ้น ฟรี 8 ชิ้น จ่ายในราคา 360 บาท จากราคาปกติ 784 บาท

เคเอฟซียังจัดเต็มสิทธิพิเศษเพิ่มเติม คุณจะได้รับสิทธิ์แลกซื้อเมนูทานเล่นในราคาประหยัด ดังนี้

  • แลกซื้อเฟรนช์ฟรายส์ (ขนาดปกติ) 2 ที่ ราคา 49 บาท (ราคาปกติ 78 บาท และสาขากลุ่มพิเศษ 98 บาท)
  • แลกซื้อเป๊ปซี่ (ขนาดใหญ่ หรือรีฟิล) 2 ที่ ราคา 49 บาท (ราคาปกติ 98 บาท และสาขากลุ่มพิเศษแก้วใหญ่ 118 บาท / รีฟิล 120 บาท)

เช็กสาขาที่ร่วมรายการ

โปรโมชันนี้จำหน่ายเฉพาะสาขาที่เข้าร่วมเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขา สยามพารากอน , โลตัส สมุย , อิมแพ็ค เมืองทองธานี , โฮมโปร ภูเก็ต , โลตัส ละไม , เกาะสมุย , โลตัส ฉลอง , เอ็มควอเทีย , สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต , เอ็มสเฟียร์ , โลตัส เชิงทะเล , วานร ฮับ ป่าตอง , กะตะ ภูเก็ต , ไอคอนสยาม , ดรีมเวิลด์ , สยามเซ็นเตอร์
, สนามบินสุวรรณภูมิ , คิงพาวเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , ไบเทค บางนา , เอเชียทีค , มาบุญครอง , จังซีลอน ภูเก็ต , แพลทินัม , เซ็นทรัล พัทยา , เซ็นทรัล สมุย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • จำกัดการซื้อ 1 ชุดต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์แลกซื้อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เมนูแลกซื้อ ภายในใบเสร็จเดียวกัน
  • คุณสามารถซื้อโปรโมชันนี้ได้ที่หน้าร้านเท่านั้น
  • ไม่สามารถเปลี่ยน หรืออัปไซส์สินค้าสิทธิ์การแลกซื้อได้
  • ไม่สามารถใช้คูปอง หรืออี-คูปองอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อชุดนี้ได้
  • เคเอฟซีขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชิ้นไก่
  • อาหารและภาชนะในภาพใช้เพื่อการตกแต่งโฆษณา

ข้อควรระวังสำคัญคือ ทางร้านอาจงดจำหน่ายโปรโมชันนี้ก่อนเวลาปิดทำการ หากมีลูกค้าสั่งซื้อในปริมาณมากจนสินค้าหมดและไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย เคเอฟซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่จุดขายหรือเว็บไซต์ www.kfc.co.th/termsofuse

เคเอฟซีจัดหนักไก่ทอด 4 ฟรี 4
ภาพจาก Facebook : KFC

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ห่วงสภาพจิตใจ! พระเอกดัง โพสต์คลิป ตัดนิ้วตัวเอง หลังประกาศอำลาวงการ-แบกหนี้ก้อนโต

