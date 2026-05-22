เคเอฟซีจัดโปร ไก่ทอด 4 ฟรี 4 วันนี้วันเดียว เช็กสาขาที่ร่วมรายการ
สาวกไก่ทอดเตรียมพุ่งตัวไป ร้านเคเอฟซี (KFC) ด่วน วันนี้มีโปรโมชันสุดคุ้มเอาใจสายกินโดยเฉพาะ เคเอฟซีจัดโปรแรงลดกระหน่ำเพียง 1 วันเท่านั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ใครชอบกินไก่ทอดต้องห้ามพลาด!
โปรโมชันสุดพิเศษนี้มาในรูปแบบซื้อ 4 แถม 4 คุณสามารถซื้อไก่ทอด 4 ชิ้น และรับฟรีไก่ทอดอีก 4 ชิ้น ในราคาเพียง 180 บาท จากราคาปกติ 360 บาท หรือถ้าใครกลัวไม่อิ่ม เคเอฟซียังมีโปรโมชันซื้อไก่ทอด 8 ชิ้น รับฟรีไก่ทอดอีก 8 ชิ้น ในราคา 360 บาท จากราคาปกติ 720 บาท
สำหรับสาขากลุ่มพิเศษก็ร่วมรายการเช่นเดียวกัน โปรโมชันซื้อ 4 ชิ้น ฟรี 4 ชิ้น จ่ายเพียง 180 บาท จากราคาปกติ 392 บาท ส่วนโปรโมชันซื้อ 8 ชิ้น ฟรี 8 ชิ้น จ่ายในราคา 360 บาท จากราคาปกติ 784 บาท
เคเอฟซียังจัดเต็มสิทธิพิเศษเพิ่มเติม คุณจะได้รับสิทธิ์แลกซื้อเมนูทานเล่นในราคาประหยัด ดังนี้
- แลกซื้อเฟรนช์ฟรายส์ (ขนาดปกติ) 2 ที่ ราคา 49 บาท (ราคาปกติ 78 บาท และสาขากลุ่มพิเศษ 98 บาท)
- แลกซื้อเป๊ปซี่ (ขนาดใหญ่ หรือรีฟิล) 2 ที่ ราคา 49 บาท (ราคาปกติ 98 บาท และสาขากลุ่มพิเศษแก้วใหญ่ 118 บาท / รีฟิล 120 บาท)
เช็กสาขาที่ร่วมรายการ
โปรโมชันนี้จำหน่ายเฉพาะสาขาที่เข้าร่วมเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขา สยามพารากอน , โลตัส สมุย , อิมแพ็ค เมืองทองธานี , โฮมโปร ภูเก็ต , โลตัส ละไม , เกาะสมุย , โลตัส ฉลอง , เอ็มควอเทีย , สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต , เอ็มสเฟียร์ , โลตัส เชิงทะเล , วานร ฮับ ป่าตอง , กะตะ ภูเก็ต , ไอคอนสยาม , ดรีมเวิลด์ , สยามเซ็นเตอร์
, สนามบินสุวรรณภูมิ , คิงพาวเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , ไบเทค บางนา , เอเชียทีค , มาบุญครอง , จังซีลอน ภูเก็ต , แพลทินัม , เซ็นทรัล พัทยา , เซ็นทรัล สมุย
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- จำกัดการซื้อ 1 ชุดต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
- จำกัดสิทธิ์แลกซื้อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เมนูแลกซื้อ ภายในใบเสร็จเดียวกัน
- คุณสามารถซื้อโปรโมชันนี้ได้ที่หน้าร้านเท่านั้น
- ไม่สามารถเปลี่ยน หรืออัปไซส์สินค้าสิทธิ์การแลกซื้อได้
- ไม่สามารถใช้คูปอง หรืออี-คูปองอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อชุดนี้ได้
- เคเอฟซีขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชิ้นไก่
- อาหารและภาชนะในภาพใช้เพื่อการตกแต่งโฆษณา
ข้อควรระวังสำคัญคือ ทางร้านอาจงดจำหน่ายโปรโมชันนี้ก่อนเวลาปิดทำการ หากมีลูกค้าสั่งซื้อในปริมาณมากจนสินค้าหมดและไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย เคเอฟซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่จุดขายหรือเว็บไซต์ www.kfc.co.th/termsofuse
