สามี “ทนายแจม” โผล่เม้นต์ สส.พรรคส้ม บอกไม่น่าเชื่อคนผิดลูกเมียยังมีที่ยืนในสังคม
พ.ต.ท.ธีรวัตร์ สามี ทนายแจม โผล่เม้นต์ใต้โพสต์ นายณัฐพล สส.พรรคส้ม ไม่น่าเชื่อว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นยังกล้ามีที่ยืนในสังคม
นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึง การประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ว่า แค่นัดแรกก็ตึงแล้ว! กมธ.ติดตามงบฯ วันนี้พิจารณาวาระ เรื่อง การใช้เงินของกองทุน DE (กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ที่ปีงบ 69 นี้มีเงินเพื่ออุดหนุนให้ไปทำโครงการต่างๆสูงถึง 7,906.82 ล้านบาท!
นายณัฐพล ระบุต่อว่า แต่! เงินก้อนนี้เป็น ‘เงินนอกงบประมาณ’ ซึ่งหมายความว่า เงินนี้ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาอนุมัติโดยสำนักงบประมาณหรือรัฐบาลโดยตรง ไม่ได้ผ่านสภาใดๆทั้ง สส. และ สว. เพราะ เป็นเงินตาม พ.ร.บ. เฉพาะของหน่วยงานตนเองที่ระบุให้มีกองทุนไว้เป็นของตัวเองได้เพื่อความคล่องตัว ซึ่งอำนาจในการเคาะใช้เงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ’คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง’ ตามที่ พ.ร.บ. นั้นๆระบุ
‘เงินนอกงบประมาณ’ ลักษณะเดียวกันแบบกองทุน DE นี้ มีอีกหลายกองทุนในประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบโดยฝ่ายการเมืองมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เพราะ กฎหมายไม่ได้ระบุให้มีการข้องเกี่ยวกันมากเท่าที่ควร
’เงินนอกงบประมาณ’ เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของ กมธ.ติดตามงบฯ ชุดนี้ ที่เราจะไปดูทุกซอกทุกมุมอย่างถี่ถ้วน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการทำให้เงินนอกงบประมาณเหล่านี้ (ที่มีมากกว่า ‘งบประมาณแผ่นดิน’ ด้วยซ้ำ) กลับมาอยู่ในสายตาประชาชน
นายณัฐพล ระบุอีกว่า ที่ผ่านมาเราแทบไม่รู้เลยว่า เงินในกองทุนต่างๆถูกใช้ไปกับเรื่องอะไร หากเราไม่ขอข้อมูลมาดู เพราะ เงินเหล่านี้ไม่ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี
ยกตัวอย่าง โครงการใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นภายใต้กองทุน DE ที่เราหยิบมาดูในวันนี้ นั่นคือ โครงการทำ Generative AI ให้คนไทย 5 ล้านคน ใช้ฟรี 1 ปี โครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง 1,600 ล้านบาท! และโครงการนี้ได้คิกออฟไปแล้ว! ได้ผู้รับจ้างทำระบบแล้ว! โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าน ครม. เลยแม้แต่น้อย!
ซึ่งหากเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินปกติ ทุกโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ก็จะต้องเข้า ครม. แล้ว แต่นี่เกินพันล้านไปเยอะ แต่คนเคาะใช้กลับเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้น!
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็น หลังจากที่ พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สามีของ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ หรือทนายแจม สส.กทม. พรรคประชาชน เข้าโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไม่น่าเชื่อว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นยังกล้ามีที่ยืนในสังคม” ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปในเวลาต่อมา
