“อนุทิน” ส่ง “ธรรมนัส-อรรถกร” ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา
อนุทิน ส่ง ธรรมนัส และ อรรถกร แก้ปัญหาดราม่าซีเกมส์ บอกนักข่าว “ยังไม่เกิด” หลังถูกถามว่าจะจัดงานแย่กว่ากัมพูชาไหม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นในซีเกมส์ 2025 ว่า ให้ไปถาม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้สื่อข่าวถามต่อ มีการมองว่ากระทบภาพลักษณ์ประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมนี้ ก็มีการเปิดการแข่งขันแล้ว และตนจะไปเข้าร่วมเพราะมีการเสด็จพระราชดำเนิน
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลว่าจะจัดแย่กว่าประเทศกัมพูชานั้น นายอนุทินระบุว่า มันยังไม่เกิด เมื่อถามต่อไป ส่วนเรื่องการทำโปสเตอร์ซีเกมส์ด้วยเอไอ (AI) มีความเห็นอย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า ตรงนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ การแข่งขันซีเกมส์ตอนคนเข้ามาร่วมการแข่งขันจะยิ่งกว่านี้
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่ามีการตั้งคำถามถึงงบประมาณ นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เข้ามาก็ต้องเร่งตรงนี้อย่างเต็มที่ ก็รู้ปัญหาถึงได้เร่ง ร.อ.ธรรมนัส ก็ไปทำงานหัวปั่นไปหมด ท่านไปแก้ไขสถานการณ์หลายๆ เรื่อง สำหรับตนในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดไม่ได้ก็ต้องเร่งให้มีการจัดสถานที่ให้มีการแข่งขัน ให้มีที่พักนักกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่
