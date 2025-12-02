ข่าวการเมือง

เฮียเน้า แปดริ้ว ขยับนั่ง สส. แทน หลัง เฉลิม ลาขาด เพื่อไทย ย้ายซบ พลังประชารัฐ

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:52 น.
63
ปิดฉากตำนานบ้านริมคลอง เฉลิม อยู่บำรุง ประกาศลาขาดเพื่อไทยจ่อซบพรรคบิ๊กป้อม 12 ธันวาคมนี้ เปิดทาง เฮียเน้า แปดริ้ว บัญชีรายชื่อลำดับ 44 เลื่อนชั้นเสียบเก้าอี้ผู้แทนในสภา
FB/สมชัย อัศวชัยโสภณ

ปิดฉากตำนานบ้านริมคลอง เฉลิม อยู่บำรุง ประกาศลาขาดเพื่อไทยจ่อซบพรรคบิ๊กป้อม 12 ธันวาคมนี้ เปิดทาง เฮียเน้า แปดริ้ว บัญชีรายชื่อลำดับ 44 เลื่อนชั้นเสียบเก้าอี้ผู้แทนในสภา

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นักการเมืองรุ่นเก๋า ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าได้ตัดสินใจเซ็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะมีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 การตัดสินใจครั้งนี้เจ้าตัวระบุว่าเป็นเหตุผลทางการเมือง และยอมรับว่าไม่ได้มีการหารือกับลูกชาย วัน อยู่บำรุง หรือแจ้งให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เส้นทางเดินต่อไปของเฉลิมมีความชัดเจนแล้วว่าจะย้ายไปสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยได้วางกำหนดการที่จะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของพรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งมีการประชุมใหญ่และยืนยันสถานะของ พล.อ.ประวิตร ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ผลพวงจากการลาออกของเฉลิม ทำให้เก้าอี้ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยว่างลง 1 ตำแหน่ง ส่งผลให้กลไกของระบบบัญชีรายชื่อทำงานทันที โดยผู้ที่มีสิทธิ์เลื่อนลำดับขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนคือ นายสมชัย อัศวชัยโสภณ หรือที่รู้จักกันในแวดวงการเมืองว่า เฮียเน้า แปดริ้ว ซึ่งปัจจุบันมีรายชื่ออยู่ในผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 44 ของพรรคเพื่อไทย

สำหรับประวัติของ เฮียเน้า แปดริ้ว ถือเป็นนักการเมืองที่คร่ำหวอดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างยาวนาน เคยผ่านงานการเมืองมาแล้วทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นอดีต ส.ส. ฉะเชิงเทรา ถึง 2 สมัย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในงานนิติบัญญัติ เคยทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 การขยับขึ้นมาแทนที่ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการกลับมาทำหน้าที่ในสภาอีกครั้งของ เฮียเน้า แปดริ้ว อย่างเป็นทางการตามระบบรัฐสภา

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

