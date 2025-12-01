ไอซ์ รักชนก เดือด ปภ. หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง ปม เอกสารเยียวยาน้ำท่วม
สส. ไอซ์ พรรคประชาชน วิจารณ์ระบบราชการไทย หัวพูดอย่างหางพูดอีกอย่าง หลังสรยุทธทดสอบระบบเยียวยาน้ำท่วม อธิบดีบอกไม่ต้องใช้เอกสาร แต่คอลเซ็นเตอร์ยืนยันว่าจำเป็น
กลายเป็นประเด็นร้อนรับเช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เมื่อ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบราชการไทยอย่างดุเดือด โดยหยิบยกกรณีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหาคลาสสิกของหน่วยงานรัฐ ที่ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายอย่างหนึ่ง แต่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานกลับทำอีกอย่างหนึ่ง จนสร้างความสับสนให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน
“ระบบราชการที่เป็นจริง หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง ถ้าระดับรัฐมนตรีรู้ไม่ทันไม่เอาใจใส่ไม่ลงรายละเอียด ข้าราชการก็จะตอบว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ ที่แปลว่าทุกอย่างเหมือนเดิม” – รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
สส. ไอซ์ ได้แชร์เรื่องราวจากเพจ ขอบสนัง ที่สรุปเหตุการณ์ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของพิธีกรชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงต้นรายการ เมื่อสรยุทธได้สัมภาษณ์สด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาของผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยตั้งคำถามแทนใจชาวบ้านว่าทำไมเวลาเดือดร้อนต้องมายืนถ่ายเอกสารยุ่งยากมากมาย ซึ่งทางอธิบดีได้ให้คำตอบที่ฟังแล้วชื่นใจว่า ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเยอะแยะ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวมายืนยันตัวตนก็พอ เพราะระบบผูกกับพร้อมเพย์และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยแล้ว เงินพร้อมโอนเยียวยาทันที
แต่ความพีคเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงชั่วโมงเดียว เมื่อสรยุทธเกิดความสงสัยใคร่รู้ จึงลองทดสอบระบบด้วยการโทรศัพท์เข้าไปที่สายด่วนนิรภัย 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสอบถามในฐานะผู้ประสบภัย ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ปลายสายกลับให้ข้อมูลตรงกันข้ามกับอธิบดีอย่างสิ้นเชิง โดยยืนยันเสียงแข็งว่า จำเป็นต้องยื่นเอกสาร ตามระเบียบราชการเดิม สร้างความมึนงงให้กับทั้งพิธีกรและผู้ชมทางบ้าน
ไอซ์ รักชนก จึงใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการสื่อสารภายในองค์กรของรัฐ โดยเธอระบุว่านี่คือความจริงของระบบราชการที่ หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง หากระดับรัฐมนตรีหรือผู้บริหารไม่ลงมาใส่ใจในรายละเอียด
ข้าราชการระดับปฏิบัติงานก็จะรายงานเพียงแค่ว่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมทิ้งท้ายถึงคนที่อ้างว่าเก่งบริหารและเจนจัดในสนามการเมืองว่าให้ดูผลงานที่เกิดขึ้นจริงเอาเอง
“ไอคนที่บอกว่าแก่วิชาความรู้ ผ่านมาเยอะ มือฉมัง เป็นมาหลายยุค เก่งบริหาร เก่งการเมือง เก่งข้าราชการ ท่านก็ดูเอาเองละกัน” – รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
