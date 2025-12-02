ชาวเน็ตจับตา ‘ลีเดีย’ แชร์โพสต์ ‘ทนายนิด้า’ คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน ประกันตัว 5.6 ล้าน

ชาวเน็ตจับตา ‘ลีเดีย’ แชร์โพสต์ ‘ทนายนิด้า’ คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน คนแห่โยงอดีตคนใกล้ชิด เกี่ยวข้องกันหรือไม่
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน นักร้องนักแสดงสาวชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัว แชร์ข้อความจากเพจของ ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ ทนายความชื่อดัง ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าความเสียหายสูง
โพสต์ต้นฉบับ ทนายนิด้าโพสต์ไว้มีเนื้อหาชวนสะดุ้งว่า “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ลบ. ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ลบ.เบาๆ หมายถึง เบาตัวไหมอะเทอ” ข้อความดังกล่าวกล่าวถึงคดีความที่มีการกระทำผิดซ้ำหลายครั้งกับมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 18 ล้านบาท จนศาลต้องตั้งวงเงินประกันตัวไว้สูงกว่า 5.6 ล้านบาท
การีโพสต์ของลีเดียทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในโพสต์ต้นทางของทนายนิด้า หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าดเกี่ยวกับกรณีขัดแย้งกับ อดีตผู้จัดการส่วนตัว ของครอบครัวดีน ที่เคยมีประเด็นดราม่าเรื่องการดูแลคิวงานกับผลประโยชน์มาก่อนหน้านี้หรือไม่ บ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโพสต์ดังกล่าวหมายถึงบุคคลใด หรือเกี่ยวข้องกับคดีของลีเดียโดยตรงหรือไม่ แฟนคลับคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชีแจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โมเมนต์คลั่งรัก แมทธิว-ลิเดีย เอาไมค์ส่วนตัว แหย่ภรรยา ยอดวิวทะลุ 24 ล้าน
- เกิดอะไรขึ้น พลอย เฌอมาลย์ ปลด ผจก.ส่วนตัว คนเดียวกับลิเดีย เสียใจแต่ต้องทำ
- ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ สั่ง แมทธิว ดีน ทำหมันจริงไม่ใช่คอนเทนต์ สามีตกลงแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: