สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน
สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จาก พรรคประชาชน แชร์ประกาศสำนักงานประกันสังคมยุติโครงการปฏิทินปีใหม่ ชี้ชัดยกเลิกได้ไม่เห็นมีใครเดือดร้อน แถมประหยัดภาษีประชาชนทันที 50 ล้านบาท
วันที่ 2 ธ.ค. 68 สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีสำนักงานประกันสังคมประกาศยกเลิกการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 โดยเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ชี้แจงของหน่วยงานพร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ก็ไม่มีใครตาย ก็ยกเลิกได้นิ ประหยัดทันที 50 ล้านบาท++” ซึ่งเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปยังความจำเป็นของการใช้งบประมาณมหาศาลในโครงการลักษณะนี้
ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้มาจากการที่ เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติโครงการดังกล่าว โดย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่าการยกเลิกครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่ากำหนด
เดิมทีโครงการปฏิทินประกันสังคมนี้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ตามระเบียบราชการอย่างถูกต้องโปร่งใส แต่เกิดปัญหาเมื่อมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ ทำให้กระบวนการต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราวเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางวินิจฉัย
แม้บทสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีความเห็นว่าข้อโต้แย้งของผู้ร้องเรียนฟังไม่ขึ้น และอนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าโครงการต่อได้ แต่เวลาก็ล่วงเลยมาจนเกินกว่าที่จะดำเนินการผลิตให้ทันกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขสัญญา หรือ TOR หากฝืนทำต่อไปอาจเกิดความเสียหายและไม่คุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดิน ผู้บริหารจึงตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการยกเลิกการจัดจ้างในปีนี้ไปเลย
ประเด็นที่ สส.ไอซ์ หยิบยกขึ้นมาพูดถึงจึงกลายเป็นเรื่องชวนคิดสำหรับสังคม เพราะตัวเลขงบประมาณที่ถูกตั้งไว้สำหรับการทำปฏิทินแจกจ่ายนั้นสูงถึงกว่า 50 ล้านบาท การที่โครงการถูกพับเก็บไปเพราะทำไม่ทัน
กลับกลายเป็นผลดีในมุมมองของการประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ได้ตั้งใจ และสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไม่มีการแจกปฏิทิน การดำเนินงานหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติ
ทางสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ทดแทน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยยิ่งกว่าเดิม
