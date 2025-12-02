ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:09 น.
65
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69
รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จาก พรรคประชาชน แชร์ประกาศสำนักงานประกันสังคมยุติโครงการปฏิทินปีใหม่ ชี้ชัดยกเลิกได้ไม่เห็นมีใครเดือดร้อน แถมประหยัดภาษีประชาชนทันที 50 ล้านบาท

วันที่ 2 ธ.ค. 68 สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีสำนักงานประกันสังคมประกาศยกเลิกการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 โดยเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ชี้แจงของหน่วยงานพร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ก็ไม่มีใครตาย ก็ยกเลิกได้นิ ประหยัดทันที 50 ล้านบาท++” ซึ่งเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับไปยังความจำเป็นของการใช้งบประมาณมหาศาลในโครงการลักษณะนี้

ต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้มาจากการที่ เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติโครงการดังกล่าว โดย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุว่าการยกเลิกครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่ากำหนด

การยกเลิกปฏิทินช่วยประหยัดงบประมาณ 50 ล้านบาทได้จริง
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

เดิมทีโครงการปฏิทินประกันสังคมนี้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding ตามระเบียบราชการอย่างถูกต้องโปร่งใส แต่เกิดปัญหาเมื่อมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ ทำให้กระบวนการต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราวเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางวินิจฉัย

สำนักงานประกันสังคมชี้แจงเหตุผลการยกเลิกโครงการปฏิทินปี 69
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

แม้บทสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีความเห็นว่าข้อโต้แย้งของผู้ร้องเรียนฟังไม่ขึ้น และอนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าโครงการต่อได้ แต่เวลาก็ล่วงเลยมาจนเกินกว่าที่จะดำเนินการผลิตให้ทันกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขสัญญา หรือ TOR หากฝืนทำต่อไปอาจเกิดความเสียหายและไม่คุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดิน ผู้บริหารจึงตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการยกเลิกการจัดจ้างในปีนี้ไปเลย

การยกเลิกปฏิทินไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ประเด็นที่ สส.ไอซ์ หยิบยกขึ้นมาพูดถึงจึงกลายเป็นเรื่องชวนคิดสำหรับสังคม เพราะตัวเลขงบประมาณที่ถูกตั้งไว้สำหรับการทำปฏิทินแจกจ่ายนั้นสูงถึงกว่า 50 ล้านบาท การที่โครงการถูกพับเก็บไปเพราะทำไม่ทัน

กลับกลายเป็นผลดีในมุมมองของการประหยัดงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ได้ตั้งใจ และสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไม่มีการแจกปฏิทิน การดำเนินงานหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติ

ทางสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ทดแทน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยยิ่งกว่าเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

8 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ ข่าว

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

27 นาที ที่แล้ว
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569 ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

32 นาที ที่แล้ว
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน ข่าวดารา

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69 ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก ข่าว

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม เทศบาลเมืองสิงหนคร ข่าวภูมิภาค

ไปดูคลิป นายกเทศบาลสิงหนคร โชว์ระบบล่มให้ดูของจริง-มีปัญหาอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยืนยันไม่หนี ไม่กังวลคดี มองเป็นการแจ้งความเพื่อปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง เศรษฐกิจ

ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า Skyflyers ทำให้ชาวบ้านในย่านเจริญกรุงนอนไม่หลับจากเสียงกรี๊ดสนั่น ข่าว

สรุปดราม่า Skyflyers กรี๊ดดังทำพิษ ฝั่งคนเที่ยว สวนกลับ มีอะไรใหม่ก็ดราม่าตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส แจ้งความ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา สาวถูก ธรรมนัส แจ้งหมิ่นฯ เหตุโพสต์ “อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SM ยกทัพศิลปินบุกไทยใน SMTOWN LIVE 2026 ณ ราชมังฯ บันเทิง

วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวโพสต์ด่าวัดฉื่อฉางเรื่องไม่ให้ที่พักพิงช่วงน้ำท่วม ข่าว

สาวโพสต์ด่า วัดฉื่อฉาง ยอมรับผิด ฟังความข้างเดียว ทัวร์ลงยับ ก่อนขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:09 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button