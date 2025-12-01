“สส.ไอซ์” ขำก๊าก สวน “อดิศร” ถ้าจะด่าควรมีเหตุผล แซะปมเมน “กิยู”
สส.ไอซ์ รักชนก ขำก๊าก สวน อดิศร เพียงเกษ แต่งกลอนโจมตี บอกถ้าจะด่าควรมีเหตุผล หลังบอกเมน “กิยู” ตัวละครจากการ์ตูนดัง
นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค เพื่อไทย ได้โพสต์กลอนลงทวิตเตอร์เขียนข้อความว่า ““สำเร็จความใคร่ทางศีลธรรม“ วาทกรรม นำความหมาย คือสร้างภาพ ฉาบอบาย ปากพาไป ไร้การกระทำ..!!! บ่อนเซาะทำลาย ความหมายสุจริตในการบริจาค…พูดเปรียบเปรยทำไม ไม่รู้ ความหมายจริงๆๆๆ”
โดยในกลอนดังกล่าวนั้นฝากถึง สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ซึ่งในโพสต์ยังได้แนบโพสต์ของชาวเน็ตที่เขียนดีใจที่ได้ สส.ไอซ์ ทำงานในเขตบางบอนกับอีกโพสต์ที่ สส.ไอซ์ เคยกล่าวว่าตัวเองชื่นชอบ โทมิโอกะ กิยู จากอนิเมะดาบพิฆาตอสูตร
ก่อนที่เวลาต่อมา สส.ไอซ์ จะมาโพสต์ตอบประเด็นดังกล่าวว่า “ชั้นทำอะไรผิดนะ ใครก็ได้ช่วยอธิบายที ถ้าจะโดนด่าควรมีเหตุผลอะไรหน่อยไหม 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555”
ชั้นทำอะไรผิดนะ ใครก็ได้ช่วยอธิบายที ถ้าจะโดนด่าควรมีเหตุผลอะไรหน่อยไหม 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 https://t.co/taANaouLjS
— Rukchanok Srinork (@nanaicez) November 30, 2025
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สส.ไอซ์” ตอบแล้ว ตัวละครโปรดในดาบพิฆาตอสูรคือใคร ถูกชาวเน็ตจี้ถาม
- “ชูวิทย์” ป้อง “ไอซ์” อัดนักร้องสะเปะสะปะ เลอะเทอะ หาช่องกลั่นแกล้ง
- “สส.ไอซ์” โต้ “ไผ่” ขุดคดีรถหรู ถามทำไมเลขาพรรค ไม่ได้เป็น รมต. ซักที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: