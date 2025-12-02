ข่าว

เปิดคลิปชาวห้วยขัน ได้เยียวยา 9000 รับดีใจรัฐบาลเร่งช่วย

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:49 น.
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้เงิน 9000
ภาพ @ประชาสัมพันธ์สงขลา

เงิน 9000 น้ำท่วมได้วันไหน หลังล่าสุด ชาวห้วยขัน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ดีใจได้เยียวยาน้ำท่วม 2568 โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว พร้อมชื่นชมรัฐบาลเร่งช่วยทันใจ-บรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนทันที

วันนี้ (2 ธ.ค.68) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านห้วยขัน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งชาวบ้านบางส่วนได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทจากรัฐบาลแล้ว

นางอัจฉรา วรกิจ หนึ่งในผู้ประสบภัย เปิดเผยว่า พื้นที่บ้านของตนเป็นจุดที่น้ำไหลผ่านและค่อนข้างลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้รุนแรงที่สุด น้ำเข้าบ้านอย่างรวดเร็วจนยกของไม่ทัน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายในบ้านเสียหายจำนวนมาก ยอมรับปีนี้หนักจริง ๆ ไม่เคยเสียหายแบบนี้มาก่อน เงินเยียวยา 9,000 บาทที่ได้รับจากรัฐบาลจะนำไปซื้อของใช้ที่จำเป็น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและที่นอน ขอบคุณรัฐบาลที่โอนเงินให้เร็วทันใจ ตนได้รับเงินตั้งแต่เมื่อวานช่วงเที่ยง ขั้นตอนตรวจสอบก็ไม่ยุ่งยากเลย พร้อมขอให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม

ด้านนายสัญญา มณีนิล เพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง เล่าว่า น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ เนื่องจากรอบบ้านถูกน้ำล้อม ต้องอยู่เฝ้าบ้านและยกของหนีน้ำอยู่ตลอด น้ำปีนี้มามากและเร็วมาก ท่วมเข้าบ้านลำบากมาก แต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,000 บาท ซึ่งตนลงทะเบียนเมื่อวันเสาร์ (29 พ.ย.68) เมื่อวานเที่ยงครึ่งเงินก็เข้าทันที ต้องขอบคุณผู้นำชุมชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร รวมถึงเทศบาลตำบลพะวงที่จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่างดี ทุกอย่างรวดเร็ว ไม่มีติดขัด ประทับใจมาก และอยากให้เป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นด้วย

ขณะที่นายจิระศักดิ์ วรกิจ หรือ “กำนันจิ” กล่าวว่า พื้นที่ตำบลพะวงได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่ 19–28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยหมู่บ้านห้วยขันและพื้นที่โดยรอบต่างประสบปัญหาน้ำเข้าบ้านจำนวนมาก โดยเฉพาะหมู่ 8 บ้านโคกไร่ ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุด ต้องอพยพชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงที่วัดน้ำกระจายและวัดบางดาน เพื่อความปลอดภัย

กำนันจิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาครัฐได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาแล้ว โดยตนช่วยรับรองข้อมูลให้กับครัวเรือนที่มีความจำเป็น เช่น บ้านไม่มีเลขที่หรือบ้านเช่า ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับเงินเยียวยาบางส่วนแล้ว และยังคงทยอยเข้าบัญชีชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง (ดูคลิป)

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:49 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

