อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

รัฐบาลส่งสัญญาณเดินหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เตรียมแจก 4,000 บาทต้นปีหน้า เช็กวิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตังล่าสุด ทั้งสแกนหน้าและตู้เอทีเอ็ม คนเก่ายืนยันสิทธิอย่างไรดูเลย
หลังจากโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 1 ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายกันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งสัญญาณเตรียมเดินหน้าโครงการในระยะที่ 2 หรือ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อเนื่องทันที โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บตกกลุ่มคนที่พลาดสิทธิในรอบแรกและกระตุ้นเศรษฐกิจรับต้นปี คาดการณ์ว่าจะมอบวงเงินสนับสนุนคนละ 4,000 บาท และเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเดือน มกราคม 2569 สำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือมีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน นี่คือเวลาที่ต้องรีบดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนระบบจะเปิดรับสมัครจริง
ขั้นตอนสมัครแอปเป๋าตังสำหรับมือใหม่-คุณสมบัติ
เบื้องต้นคาดว่าจะยึดเกณฑ์เดิมจากเฟสแรก คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต
สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มาก่อน ต้องเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปฯ จาก App Store หรือ Google Play จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครโดยปิดสัญญาณ Wi-Fi และใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดเท่านั้น กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตน (e-KYC)
วิธีหลักยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง
ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยได้อัปเดตช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อให้สะดวกขึ้น แบ่งเป็น 3 วิธีหลัก ดังนี้
1. ยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังโดยตรง
วิธีนี้สะดวกที่สุด สามารถทำได้ทันทีโดยการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนในแอปฯ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือกวิธียืนยันตัวตนต่อได้ 2 แบบ คือ ผ่านแอป Krungthai NEXT (ถ้ามี) หรือเลือก สแกนใบหน้า ซึ่งต้องทำในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
2. ยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา
หากสแกนหน้าไม่ผ่าน ให้พกบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนู ยืนยันตัวตน (โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM) กดยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น แล้วกลับมาทำรายการต่อในแอปฯ
3. ยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคาร
หากทำทั้งสองวิธีข้างต้นไม่สำเร็จ สามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมบัตรประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือได้
คนเก่าที่ได้สิทธิเฟส 1 แล้วต้องทำอย่างไร
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้จ่ายในเฟส 1 ไปแล้ว ข่าวดีคือท่านอาจไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด แต่คาดว่าจะมีปุ่มให้กดยืนยันรับสิทธิเฟส 2 ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อถึงกำหนดเวลา
ดังนั้นสิ่งที่ควรทำตอนนี้คือตรวจสอบแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและรอกำหนดการประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง
