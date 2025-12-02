การเงินเศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:11 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:16 น.
53

รัฐบาลส่งสัญญาณเดินหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เตรียมแจก 4,000 บาทต้นปีหน้า เช็กวิธียืนยันตัวตนแอปเป๋าตังล่าสุด ทั้งสแกนหน้าและตู้เอทีเอ็ม คนเก่ายืนยันสิทธิอย่างไรดูเลย

หลังจากโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 1 ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายกันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งสัญญาณเตรียมเดินหน้าโครงการในระยะที่ 2 หรือ นละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อเนื่องทันที โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บตกกลุ่มคนที่พลาดสิทธิในรอบแรกและกระตุ้นเศรษฐกิจรับต้นปี คาดการณ์ว่าจะมอบวงเงินสนับสนุนคนละ 4,000 บาท และเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเดือน มกราคม 2569 สำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือมีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตน นี่คือเวลาที่ต้องรีบดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนระบบจะเปิดรับสมัครจริง

ขั้นตอนสมัครแอปเป๋าตังสำหรับมือใหม่-คุณสมบัติ

เบื้องต้นคาดว่าจะยึดเกณฑ์เดิมจากเฟสแรก คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งในอดีต

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มาก่อน ต้องเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปฯ จาก App Store หรือ Google Play จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครโดยปิดสัญญาณ Wi-Fi และใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดเท่านั้น กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตน (e-KYC)

วิธีหลักยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง

ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยได้อัปเดตช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อให้สะดวกขึ้น แบ่งเป็น 3 วิธีหลัก ดังนี้

1. ยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตังโดยตรง

วิธีนี้สะดวกที่สุด สามารถทำได้ทันทีโดยการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนในแอปฯ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือกวิธียืนยันตัวตนต่อได้ 2 แบบ คือ ผ่านแอป Krungthai NEXT (ถ้ามี) หรือเลือก สแกนใบหน้า ซึ่งต้องทำในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

2. ยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทา

หากสแกนหน้าไม่ผ่าน ให้พกบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนู ยืนยันตัวตน (โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM) กดยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น แล้วกลับมาทำรายการต่อในแอปฯ

3. ยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคาร

หากทำทั้งสองวิธีข้างต้นไม่สำเร็จ สามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมบัตรประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือได้

การดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเพื่อเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เฟส 2
ยืนยันตัวตน

คนเก่าที่ได้สิทธิเฟส 1 แล้วต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้จ่ายในเฟส 1 ไปแล้ว ข่าวดีคือท่านอาจไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด แต่คาดว่าจะมีปุ่มให้กดยืนยันรับสิทธิเฟส 2 ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อถึงกำหนดเวลา

ดังนั้นสิ่งที่ควรทำตอนนี้คือตรวจสอบแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและรอกำหนดการประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

10 วินาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ ข่าว

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

5 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

19 นาที ที่แล้ว
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569 ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

24 นาที ที่แล้ว
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน ข่าวดารา

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

52 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69 ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

57 นาที ที่แล้ว
ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก ข่าว

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม เทศบาลเมืองสิงหนคร ข่าวภูมิภาค

ไปดูคลิป นายกเทศบาลสิงหนคร โชว์ระบบล่มให้ดูของจริง-มีปัญหาอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยืนยันไม่หนี ไม่กังวลคดี มองเป็นการแจ้งความเพื่อปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง เศรษฐกิจ

ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า Skyflyers ทำให้ชาวบ้านในย่านเจริญกรุงนอนไม่หลับจากเสียงกรี๊ดสนั่น ข่าว

สรุปดราม่า Skyflyers กรี๊ดดังทำพิษ ฝั่งคนเที่ยว สวนกลับ มีอะไรใหม่ก็ดราม่าตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส แจ้งความ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา สาวถูก ธรรมนัส แจ้งหมิ่นฯ เหตุโพสต์ “อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SM ยกทัพศิลปินบุกไทยใน SMTOWN LIVE 2026 ณ ราชมังฯ บันเทิง

วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวโพสต์ด่าวัดฉื่อฉางเรื่องไม่ให้ที่พักพิงช่วงน้ำท่วม ข่าว

สาวโพสต์ด่า วัดฉื่อฉาง ยอมรับผิด ฟังความข้างเดียว ทัวร์ลงยับ ก่อนขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:11 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:16 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button