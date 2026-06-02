การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:33 น.
57
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิถุนายน 69 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติ ช่องทางลงทะเบียน

2 มิ.ย. 2569 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ยังเปิดเผยอีกว่า ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ โดยสรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1) มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2) ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
  • ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
  • ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้
  • ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
  • ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

3) มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

4) ไม่มีบัตรเครดิต

5) ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท

6) ไม่มีเงินฝาก สลาก รวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี

7) ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

  • ห้องชุดรวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว รวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
  • กรณีเป็นเกษตรกร ที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
  • กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้น รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

พร้อมนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของ มท. เพื่อนำมาตรวจสอบตามคุณสมบัติใหม่ข้างต้นด้วย

FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย โดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ
  • เว็บไซต์ของโครงการ: https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
  • เครื่อง ATM ของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง : ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) หรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และลงทะเบียนข้อมูล ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของ มท. โดยเจ้าหน้าที่ของ มท. กทม. และเมืองพัทยา จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรง

3) การประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะมีในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน เข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล (17 กรกฎาคม 2569) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

4) สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 17- 31 กรกฎาคม 2569

โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 และกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่ 14 กันยายน 2569 ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล และใช้สิทธิสวัสดิการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

3. การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการสำหรับโครงการฯ

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่

(1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

(2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

(3) วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  • รถไฟ
  • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง และเรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

(4) มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

(5) มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดตามรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบยืนยันการลงทะเบียนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: Helpdesk 02-640-3701 (8.00 – 18.00 น. ทุกวัน) และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 02-126-5900 ต่อ 30353 – 30355 (08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทย: สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02-791-7517 (08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติและวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102 ถึง 7109 และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 (08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (08.30 – 17.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) การลงทะเบียนสวัสดิการอื่น ๆ ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

2 นาที ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

2 นาที ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

33 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

39 นาที ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาโหนกระแส &quot;หลอนหลังไมค์&quot; นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว ข่าว

จับตาโหนกระแส “หลอนหลังไมค์” นักเล่าเรื่องผีถูกกล่าวหา แอบถ่าย-แบล็กเมล ล่าสุด The Shock สั่งพักงานแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน ข่าวอาชญากรรม

คนขับสองแถวเมาน้ำท่อม ชนผัวเมียดับคู่ อึ้งเพิ่งพ้นคุกคดีขับเสพมาแค่ 2 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว “สุรพล” นั่งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ก่อน ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รอบใหม่ 4- 21 มิ.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ ข่าวต่างประเทศ

คดีฉาว ตร.อังกฤษ จับเหยื่อถูกใส่กุญแจมือจนตาย เชื่อฆาตกร อ้างโดนเหยียดเชื้อชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทองใหม่ หรือ ใหม่เบบี้เฟซ นักเล่าเรื่องผีคนดัง บันเทิง

ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา เผยแพร่กล้องวงจรปิดด่านคลองลึก 24 ชั่วโมง โต้กระแสข่าวเปิดด่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระทึก! เจอระเบิดหน้าธนาคาร สาขาบางขุนนนท์ เข้าเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด &quot;สถานีนิเถะ&quot; สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข่าว

สาวขอโทษ ขับรถลงหลุมระเบิด “สถานีนิเถะ” สมัยสงครามโลก อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:33 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer

โปรแกรม Thermage vs Ulthera vs Ultraformer ต่างกันอย่างไร? เลือกหัตถการไหนกู้ผิวตอบโจทย์

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

เผยแพร่: 2 มิถุนายน 2569
Back to top button