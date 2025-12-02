คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน
ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมโวยเดือด มายื่นเอกสารตั้งแต่ 7 โมงเช้า แต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่สักคน ลั่นแรงเหตุสุดทน เข้าใจคนในเทศบาลนครหาดใหญ่มีน้อย แต่ช่วย “ใช้สมอง” จัดการระบบจัดการผิดทำให้วุ่นวาย ทำไมไม่ทำให้ง่ายๆ
จากกรณี กรรมกรข่าว คุยนอกจอ โดยสรยุทธ สุทัสนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้สำรวจประเด็นการดำเนินการโอนเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมล่าสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง ณ ปัจจุบันพบว่า ตั้งแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. แจ้งให้ทุกฝ่ายเปิดรับลงทะเบียนจากผู้ประสบภัยซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ต่อมาก็พบปัญหาสืบเนื่องไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (2 ธ.ค.) ชาวบ้านผู้ประสบภัยท่านหนึ่งซึ่งจากรายงานเดินทางมาเตรียมรอจะบยื่นเอกสารให้กับเทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคนในเทศบาลออกมารับเรื่อง ยื่นขอเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท แม้แต่คนเดียว
“นี่หง่ะ อย่างที่เห็นวุ่นวายว้าวุ่น เพราะว่าทุกคนอยากได้ แตระบบจัดการเขาผิด”
“‘ง่ายๆ เลยน้อง เงินในซอง ซองละ 9000 บ. บ้านเลขที่นี้เขียนหน้าซอง ไปเคาะตามบ้านเลยว่า วันนี้นะ ชุมชนนี้นะ !! เจ้าบ้านเสนอหน้าออกมา เซ็น-รับ… จบ! ไม่ใช่มาอย่างนี้ เข้าใจว่าเทศบาลพนักงานน้อย แต่ ณ เวลานี้ อัดฉีดต้องถึง ดูแลต้องถึง ใช้สมอง น้องใช้สมอง ไม่ใช่ใช้แบบนี้ (ชี้ไปที่ขมับตัวเองพร้อมกับหันหน้าไปทงาเทศบาล) ไม่ใช่ใช้แบบนี้
“เขาบอกต้องใช้เอกสาร เอ้า ! บัตรประชาชนใบเดียว เวลาคุณจะทำอะไรรู้หมดเลยมีเงินเก็บเท่าไหร่ ทีแบบนี้ไม่รู้ ! แล้วมันเสียเวลาไหม ระบบไอทีมีไว้ทำอะไร ประเทไทยเรามีไว้ทำอะไร คนฉลาดๆ มีไว้ทำอะไร สรุปแล้วเชื่ออะไรได้ ต้องมาเจอหน้างาน ทั้งๆ ที่รู้หน้างานต้องเป็นแบบนี้ เสียเวลาจะไปถูบ้าน ไปกวาดบ้านนิ จะไปเก็บสมบัติที่บ้านไม่ได้ทำอะไรต้องมายืนฮืดอยู่อย่างนี้” (ดูคลิป)
อัปเดตล่าสุด เพจเรื่องเล่าเช้านี้ยืนยันว่า “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ได้สายตรงไปหส “นายกฯแป้น” นายณรงค์พร ณ พัทลุง หลังทีมข่าวช่อง3 สะท้อนปัญหาความวุ่นวายเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมให้ยกเลิกเดดไลน์ลงทะเบียน ปลายสายรับปากดำเนินการทันที
ขณะที่ข้อมูลสดๆ ร้อนๆ จากปภ. วันนี้ 2 ธันวาคม 2568 ยืนยันแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา ครัวเรือนละ 9,000 บาท ย้ำ!! เป็นเหตุการณ์วิกฤติรุนแรงผู้ประสบภัยยื่นคำร้องไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ หน่วยงานราชการพร้อมลดขั้นตอนการปฏิบัติ และอำนวยความสะดวก เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้โดยเร็ว กำชับท้องถิ่นมั่นใจการปฏิบัติงาน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า อุทกภัยจังหวัดสงขลาครั้งนี้ ประชาชนทั้ง 16 อำเภอ ได้รับผลกระทบและเสียหายอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดไหญ่ ซึ่งผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยประจำและเข้าตามเงื่อนไข จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในขั้นวิกฤติรุนแรง ต้องอำนวยความสะดวกให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างเร็วที่สุด
โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้ 2 กรณี ได้แก่
- เว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th เพื่อแสดงความจำนงค์ขอรับสิทธิ์การเยียวยา โดยหลังจากยืนยันในระบบแล้ว ให้ไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือผู้นำชุมชน เพื่อยืนยันการได้รับผลกระทบ
- ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย โดยการยื่นคำร้องทั้ง 2 กรณี ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองใด ๆ.
