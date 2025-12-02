ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:08 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:08 น.
55

เจ้าหน้าที่ชายฝั่ง และ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน หลังต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ บริเวณเกาะเซ็นกากุ จีนเตือนญี่ปุ่นหยุดการกระทำยั่วยุ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ชายฝั่งญี่ปุ่นและจีน ท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่ตรึงเครียดอย่างต่อเนื่อง

โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีนระบุว่า เรือประมงของญี่ปุ่นได้เข้ามาในน่านน้ำของจีน ใกล้เกาะเตียวหยู หรือ เกาะเซ็นกากุ ในภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตาม

ทางเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีนระบุอีกด้วยว่าพวกเขาพร้อมจะดำเนินการกฎหมาย และขอให้ทางญี่ปุ่นหยุดละเมิดน่านน้ำหรือมีพฤติกรรมยั่วยุ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งญี่ปุ่นรายงานว่า พวกเขาได้สกัดกั้นและไล่เรือของเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน ขณะที่เรือของจีนกำลังมุ่งตรงมาหาเรือประมงของญี่ปุ่น

นับเป็นอีกครั้งที่ทางการจีนและญี่ปุ่นเผชิญหน้ากัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่น เคยกล่าวว่า ญี่ปุ่นอาจตอบโต้ด้วยกองกำลังป้องกันตนเองหากจีนโจมตีไต้หวัน สร้างความร้าวฉานให้กับความสัมพันธ์ทั้งสองชาติมาอย่างเรื่อยมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

1 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ ข่าว

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

20 นาที ที่แล้ว
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569 ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

25 นาที ที่แล้ว
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน ข่าวดารา

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

53 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69 ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

58 นาที ที่แล้ว
ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก ข่าว

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม เทศบาลเมืองสิงหนคร ข่าวภูมิภาค

ไปดูคลิป นายกเทศบาลสิงหนคร โชว์ระบบล่มให้ดูของจริง-มีปัญหาอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยืนยันไม่หนี ไม่กังวลคดี มองเป็นการแจ้งความเพื่อปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง เศรษฐกิจ

ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า Skyflyers ทำให้ชาวบ้านในย่านเจริญกรุงนอนไม่หลับจากเสียงกรี๊ดสนั่น ข่าว

สรุปดราม่า Skyflyers กรี๊ดดังทำพิษ ฝั่งคนเที่ยว สวนกลับ มีอะไรใหม่ก็ดราม่าตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส แจ้งความ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา สาวถูก ธรรมนัส แจ้งหมิ่นฯ เหตุโพสต์ “อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SM ยกทัพศิลปินบุกไทยใน SMTOWN LIVE 2026 ณ ราชมังฯ บันเทิง

วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวโพสต์ด่าวัดฉื่อฉางเรื่องไม่ให้ที่พักพิงช่วงน้ำท่วม ข่าว

สาวโพสต์ด่า วัดฉื่อฉาง ยอมรับผิด ฟังความข้างเดียว ทัวร์ลงยับ ก่อนขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 15:08 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:08 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button