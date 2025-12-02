เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ
เจ้าหน้าที่ชายฝั่ง และ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน หลังต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ บริเวณเกาะเซ็นกากุ จีนเตือนญี่ปุ่นหยุดการกระทำยั่วยุ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ชายฝั่งญี่ปุ่นและจีน ท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่ตรึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีนระบุว่า เรือประมงของญี่ปุ่นได้เข้ามาในน่านน้ำของจีน ใกล้เกาะเตียวหยู หรือ เกาะเซ็นกากุ ในภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตาม
ทางเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีนระบุอีกด้วยว่าพวกเขาพร้อมจะดำเนินการกฎหมาย และขอให้ทางญี่ปุ่นหยุดละเมิดน่านน้ำหรือมีพฤติกรรมยั่วยุ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งญี่ปุ่นรายงานว่า พวกเขาได้สกัดกั้นและไล่เรือของเจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน ขณะที่เรือของจีนกำลังมุ่งตรงมาหาเรือประมงของญี่ปุ่น
นับเป็นอีกครั้งที่ทางการจีนและญี่ปุ่นเผชิญหน้ากัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่น เคยกล่าวว่า ญี่ปุ่นอาจตอบโต้ด้วยกองกำลังป้องกันตนเองหากจีนโจมตีไต้หวัน สร้างความร้าวฉานให้กับความสัมพันธ์ทั้งสองชาติมาอย่างเรื่อยมา
