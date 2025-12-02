อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง
อนุวัต จัดให้ แฉเจ้าของหอพัก-บ้านเช่า หัวหมอ! ขอส่วนแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมจากผู้เช่า แลกกับลายเซ็นรับรอง เตือนระวังโดนร้องเรียน-อดเงินทั้งคู่
กลายเป็นประเด็นดราม่าซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เป็นอย่างมาก เมื่อผู้ประกาศข่าวชื่อดังขวัญใจชาวบ้าน “อนุวัต เฟื่องทองแดง” เจ้าของเพจ “อนุวัต จัดให้” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแฉพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเช่าและหอพักบางราย ที่ฉวยโอกาสใช้วิกฤตเป็นช่องทางหาเงินเข้ากระเป๋า ด้วยการเรียกรับส่วนแบ่งเงินเยียวยาจากผู้เช่าอย่างหน้าเลือด
อนุวัต เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เช่าที่กำลังเดือดร้อนหนัก เพราะแม้รัฐบาลจะปรับลดขั้นตอนเอกสารให้ง่ายขึ้นแล้ว แต่ผู้เช่ายังจำเป็นต้องใช้ “ลายเซ็นรับรอง” จากเจ้าของสถานที่เพื่อยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ 9,000 บาท
จุดนี้เองที่ทำให้เจ้าของหอพักบางรายเกิดไอเดียหัวหมอ ยื่นข้อเสนอแกมบังคับขอเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ฉบับเจ้าของหอตั้งเอง โดยเรียกร้องส่วนแบ่งจากเงินเยียวยาที่ผู้เช่าควรจะได้รับ สูงถึง 2,000 – 4,000 บาท เพื่อแลกกับการเซ็นชื่อรับรองให้ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยที่ข้าวของเสียหายจริง เหลือเงินติดมือเพียงไม่กี่พันบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูชีวิตหลังน้ำท่วม
ทั้งนี้ อนุวัต กล่าวเตือนพฤติกรรมดังกล่าวว่า “เข้าใจว่าเจ้าของหอพักเองก็อาจได้รับความเสียหาย แต่ควรมีความพอดีและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หากจะขอสินน้ำใจช่วยเหลือค่าซ่อมแซม ควรอยู่ที่หลักร้อยหรือพันต้น ๆ ไม่ใช่การขูดรีดถึงเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเยียวยาเช่นนี้ จึงอยากฝากให้เจรจากันด้วยเหตุผลและความเห็นใจ มากกว่าการฉวยโอกาสในยามวิกฤต เพราะหากผู้เช่าที่โดนข่มขู่ขูดรีดทนไม่ไหวและนำเรื่องไปร้องเรียนต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือทางอำเภอ อาจส่งผลให้การจ่ายเงินเยียวยาถูกระงับทั้งโครงการในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้อดได้เงินทั้งสองฝ่าย”
อ้างอิงจาก : FB อนุวัต จัดให้
