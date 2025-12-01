ข่าวต่างประเทศ

พิษบางหมางทางการทูต จีนสั่งนักร้องญี่ปุ่นหยุดโชว์ร้องเพลง “วันพีซ” กลางเวทีในเซี่ยงไฮ้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:02 น.
การทูตระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ส่งผลนอกโต๊ะเจรจา เมื่อล่าสุดนักร้องเพลงอนิเมะดัง วันพีซ ถูกสั่งหยุดการแสดงกลางเวที ทำเอาผู้ชมและนักร้องตกใจจนอ้าปากค้าง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน) เมื่อ มากิ โอสึกิ (Maki Otsuki) นักร้องชาวญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักจากเพลงธีมอนิเมะยอดนิยมเรื่อง “วันพีซ (One Piece)” ถูกบังคับให้หยุดการแสดงกลางคันบนเวทีที่เซี่ยงไฮ้ และนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการทูตที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างโตเกียวและปักกิ่ง

มากิ โอสึกิ มีกำหนดแสดงสองวันในเทศกาล Bandai Namco Festival 2025 ในเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่ฝ่ายจัดการของเธอโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ว่า เธอต้องหยุดการแสดงอย่างกะทันหันเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันศุกร์ แม้จะกำลังแสดงอยู่ก็ตาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียวตึงเครียดขึ้นในเดือนนี้ เนื่องจาก นางทาคาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวเป็นนัยว่า ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงทางทหาร หากมีการโจมตีไต้หวันซึ่งคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น

จีน ซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน ได้ตอบโต้คำกล่าวของนางทาคาอิจิอย่างเกรี้ยวกราด โดยเรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบ และแนะนำให้พลเมืองจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผู้จัดงาน Bandai Namco Festival 2025 ประกาศบนโซเชียลมีเดียของจีนว่า งานทั้งหมดจะถูกยกเลิก หลังจาก “พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุม” ซึ่งการประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวงไอดอลสาวชื่อดัง Momoiro Clover Z ที่มีกำหนดแสดงในวันเสาร์ด้วย รวมไปถึงศิลปินและโชว์อื่นๆ ที่ถูกบังคับให้ยกเลิกการแสดงในจีนรวมถึง อายูมิ ฮามาซากิ นักร้องป๊อป และ ฮิโรมิ อุเอฮาระ นักเปียโนแจ๊ส

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

