กุ้ง สุธิราช โพสต์อาลัย เจ๊เมย์ เพชรา เสียชีวิตกะทันหัน เผยสาเหตุ จากกันเร็วเกินไป

กุ้ง สุธิราช โพสต์อาลัย เจ๊เมย์ เพชรา ช่างแต่งหน้าคู่ใจ เปรียบเสมือนพี่สาว เสียชีวิตกะทันหัน เหตุเส้นเลือดสมองแตก เผยความรู้สึกใจหาย เสียผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ผ่านทุกข์-สุขมาด้วยกัน
วงการลิเกและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ พระเอกลิเกชื่อดัง ต้องเผชิญกับมรสุมความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจากที่ต้องเสียน้องสาว วิรดา วงศ์เทวัญ ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเขาสูญเสียบุคคลสำคัญที่ผูกพันเสมือนคนในครอบครัวไปอีกคน นั่นคือ เจ๊เมย์ เพชรา วงศ์เทวัญ หรือ ศิววิทย์ ศิวัฒน์ธนากิจ ช่างแต่งหน้าคู่ใจ
ก่อนหน้านี้เพียง 2 วัน เจ้าตัวแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ เผยอาการป่วยวิกฤตของเจ๊เมย์จากภาวะเส้นเลือดในสมองแตกจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย ในสภาพโคม่าและไม่รู้สึกตัว
“ตอนนี้เจ๊เมย์เกิดภาวะอาการเส้นเลือดในสมองแตก อาการวิกฤต โคม่า ไม่รู้สึกตัวอยู่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย ใกล้กับ สน.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ เจ๊เปรียบเสมือนครอบครัวเรา เจ๊ต้องกลับมาให้ได้นะเจ๊ มันเกิดขึ้นเร็วมากอยากให้เป็นแค่ความฝัน ผมรักเจ๊นะ ญาติของเจ๊เมย์ติดต่อที่ รพ.แผนกไอซียูนะครับ”
แต่ปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น หลัง กุ้ง สุธิราช ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปอย่างกะทันหันของเจ๊เมย์ ระบุความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจถึง เจ๊เมย์ เพชรา ผู้ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นพี่สาวที่คอยสอนและปรามเขาเสมอมา
“เป็นความเสียใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งนึง มันเกิดขึ้นเร็วมากนะเจ๊ เจ๊เมย์อยู่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาทั้งเรื่องทุกข์เรื่องสุข แทบทุกช่วงเวลาจริง ๆ เป็นที่ปรึกษา ทั้งสอนทั้งบ่น แล้วก็จะใช้คำว่า เจ๊เป็นพี่สาวแกนะ เพื่อปรามไม่ให้เราเถึยง แต่ผมก็เถึยงเอาชนะเจ๊ทุกครั้ง หันไปกี่ครั้งก็เจอแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว เจ๊เมย์ เพชรา วงศ์เทวัญที่พ่อตั้งให้ เราต้องสูญเสียครอบครัววงศ์เทวัญไปอีกคน อยากบอกเจ๊ว่า เจ๊คือคนสำคัญในครอบครัวของเรานะ เสียใจที่สุด ผมขอให้เจ๊พักผ่อนให้สบายนะ ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว มีคนที่รักเจ๊เยอะมาก ๆ นะ ผมจะไม่มีวันลืมพี่สาวของผม รักเจ๊นะ เจ๊เมย์ เพชรา วงศ์เทวัญ”
อย่างไรก็ดี ลิเกคนดัง เผยความรู้สึกถึง เจ๊เมย์ เพชรา ระบุว่า “ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจ๊แต่งหน้าให้ เจ๊แต่งหน้าผมได้ดีที่สุด คืนนี้ต้องแต่งหน้าเองแล้วสิ่นะ ใจหาย พรุ่งนี้จะเคลื่อนร่างของเจ๊เมย์ เพชรา วงศ์เทวัญ ไปบำเพ็ญกุศลที่ วัดสังฆมงคล (หนองขาม) ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี”
จากนั้น กุ้ง สุธิราช เปิดเผยกําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ศิววิทย์ ควัฒน์ธนากิจ (เจ๊เมย์) ณ วัดสังฆมงคล (หนองขาม) ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่รักและเคารพเจ๊เมย์ร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
วันที่ 1 ธันวาคม 2568
- 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- 19.30 น. พิธีสวดอภิธรรมศพ
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2568
- 19.30 น. พิธีสวดอภิธรรมศพ
วันที่ 4 ธันวาคม 2568
- 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
- 19.30 น. คอนเสิร์ตตด้วยรักและอาลัย เพชรา วงศ์เทวัญ
