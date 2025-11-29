วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า ‘ปุ๊กลุ๊ก’ หรือ นายอภิชัย สุขพนัส ดาวตลกมากฝีมือ เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารักษาตัวด้วยอาการปอดติดเชื้อรุนแรง ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’
วงการหมอลำต้องสูญเสียอีกครั้งหลัง คณะหมอลำเพชรลำเพลิน ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผู้บริหารหมอลำเพชรลำเพลินและทีมงาน ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวสุขพนัส นาย อภิชัย สุขพนัส หรือในนามชื่อ #ตลกปุ๊กลุ๊ก ได้สูญเสียตลกผู้มากความสามารถ เจ้าของฉายา #แม่อสม_ปุ๊กลุ๊กเพชรบึงกุย #ปุ๊กลุ๊กเพชรลำเพลิน การเดินทางครั้งนี้ในโลกหน้าขอให้โชคดีและปลอดภัย #ปุ๊กลุ๊ก ผู้ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เพื่อนๆ และเอฟซีแฟนคลับนางน่ารักเสมอ หลับให้สบายสู่สุคติในปรภพที่ดีงามนะคะ”
ต่อมาทางเพจ หมอลำสตอรี่ ก็ได้แจ้งข่าวเศร้าครั้งนี้เช่นกัน พร้อมกับเผยสาเหตุการเสียชีวิตของดาวตลกมากความสามารถของ คณะหมอลำเพชรลำเพลินว่า
“ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ปุ๊กลุ๊กถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังมีอาการ ปอดติดเชื้อรุนแรงและเกล็ดเลือดต่ำ ทีมงานและแฟนคลับต่างภาวนาให้เจ้าตัวอาการดีขึ้น แต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น”
