บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 13:40 น.
80
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ

คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า ‘ปุ๊กลุ๊ก’ หรือ นายอภิชัย สุขพนัส ดาวตลกมากฝีมือ เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเข้ารักษาตัวด้วยอาการปอดติดเชื้อรุนแรง ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

วงการหมอลำต้องสูญเสียอีกครั้งหลัง คณะหมอลำเพชรลำเพลิน ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผู้บริหารหมอลำเพชรลำเพลินและทีมงาน ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวสุขพนัส นาย อภิชัย สุขพนัส หรือในนามชื่อ #ตลกปุ๊กลุ๊ก ได้สูญเสียตลกผู้มากความสามารถ เจ้าของฉายา #แม่อสม_ปุ๊กลุ๊กเพชรบึงกุย #ปุ๊กลุ๊กเพชรลำเพลิน การเดินทางครั้งนี้ในโลกหน้าขอให้โชคดีและปลอดภัย #ปุ๊กลุ๊ก ผู้ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เพื่อนๆ และเอฟซีแฟนคลับนางน่ารักเสมอ หลับให้สบายสู่สุคติในปรภพที่ดีงามนะคะ”

หมอลำคณะดัง แจ้งข่าวเศร้า ดาวตลกมากฝีมือ จากไปอย่างสงบ หลังรักษาตัวในรพ.-2 หมอลำคณะดัง แจ้งข่าวเศร้า ดาวตลกมากฝีมือ จากไปอย่างสงบ หลังรักษาตัวในรพ.-1

ต่อมาทางเพจ หมอลำสตอรี่ ก็ได้แจ้งข่าวเศร้าครั้งนี้เช่นกัน พร้อมกับเผยสาเหตุการเสียชีวิตของดาวตลกมากความสามารถของ คณะหมอลำเพชรลำเพลินว่า

“ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ปุ๊กลุ๊กถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังมีอาการ ปอดติดเชื้อรุนแรงและเกล็ดเลือดต่ำ ทีมงานและแฟนคลับต่างภาวนาให้เจ้าตัวอาการดีขึ้น แต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น”

หมอลำคณะดัง แจ้งข่าวเศร้า ดาวตลกมากฝีมือ จากไปอย่างสงบ หลังรักษาตัวในรพ.-3

หมอลำคณะดัง แจ้งข่าวเศร้า ดาวตลกมากฝีมือ จากไปอย่างสงบ หลังรักษาตัวในรพ.-4

หมอลำคณะดัง แจ้งข่าวเศร้า ดาวตลกมากฝีมือ จากไปอย่างสงบ หลังรักษาตัวในรพ.-5

อ้างอิงจาก : FB หมอลำเพชรลำเพลิน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

4 นาที ที่แล้ว
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

22 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะหมอลำเพชรลำเพลิน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ดาวตลกฝีมือดี หลังถูกนำส่งรพ.ด้วยอาการปอดติดเชื้อ-เกล็ดเลือดต่ำ บันเทิง

วงการหมอลำเศร้า สิ้น ‘ปุ๊กลุ๊ก เพชรลำเพลิน’ ดาวตลกขวัญใจแฟนคลับ ปิดตำนาน ‘แม่อสม.’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม ปิดถนน 26 สาย ข่าว

กทม. แจ้งเลี่ยงเส้นทาง งานวิ่ง “Amazing Thai Marathon” 29-30 พ.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้ ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 12 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออกซ้ำ 4 รอบ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ 1 ธ.ค. 68 ต้อนรับ สลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เจอเลขเด็ดเคยออก 4 รอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “ผู้มีอิทธิพล” สั่งปล้นเบียร์ตู้รถไฟ รวบแล้ว 6 ราย ลุ้นขยายผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก บันเทิง

น้ำตาซึม เจนี่ สายตรงหา บุ๋ม ปนัดดา ควักเงินแสนช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งที่ตัวเองลำบาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ ทนายเกิดผล ข่าวการเมือง

กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ข่าว

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสมนึก อายุ 60 ข่าว

จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ตัวแทนคนไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน บันเทิง

โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ร่วมงานเปิดตัวหนัง Avatar Fire and Ash

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี Line News

ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว ท่องเที่ยว

5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 11 68 ดูดวง

2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานดับเพลิงฮ่องกง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ วางแผนแต่งงานธันวาคมนี้ ข่าวต่างประเทศ

หัวใจสลาย นักดับเพลิงฮ่องกงถูกไฟคลอกดับ ก่อนแต่งงานเดือนหน้า ปิดฉากรัก 10 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ &#039;วัยรุ่นเขต 8&#039; ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น ข่าว

ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ ‘วัยรุ่นเขต 8’ ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 13:40 น.
80
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โมนาโก พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
ในหลวงพระราชทานช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

ในหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานเงิน 100 ล้าน ฟื้นฟูรพ.หาดใหญ่

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

Airbus สั่งแก้ระบบด่วน 6000 ลำทั่วโลก ปัญหา “วูบกลางอากาศ” กระทบเที่ยวบินระนาว

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

ของแท้มาแล้ว ‘เฮียนัน’ ปล่อยเลขเด็ด 2-3 ตัว หวยสัญจรกำแพงเพชร 1 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button