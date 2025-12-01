หนุ่มอินเดีย บันดาลโทสะ ใช้เคียวทุบเมียดับ ไม่สลดโพสต์เซลฟี่ศพเมีย
หนุ่มอินเดีย บันดาลโทสะ ใช้เคียวทุบเมียดับ ไม่สลดโพสต์เซลฟี่ศพเมีย พร้อมบอกว่าตัวเองถูกทรยศ ก่อนถูกตำรวจจับกุมตัวในที่สุด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอินเดียได้จับกุมนายบาลันมูรูกัน หลังจากที่เขาก่อเหตุฆ่าภรรยา ภายในรัฐทมิฬนาดู ก่อนที่เขาจะถ่ายเซลฟี่ศพภรรยาและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า ผู้ตายหรือนางศรีปรียา แยกกับอยู่กับสามี ซึ่งในวันเกิดเหตุ ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกัน หลังจากที่พูดคุยกันที่โรงแรม ด้วยความโกรธ ฝ่ายชายจึงควักเคียวออกมาและใช้ทุบภรรยาจนเสียชีวิต ก่อนที่เขาจะถ่ายภาพและเขียนข้อความกำกับว่า เขาถูก “ทรยศ” ซึ่งผู้ก่อเหตุไม่หลบหนีไปไหนและถูกจับกุมในที่สุด พร้อมยึดอาวุธที่ใช้ก่อเหตุได้ ซึ่งผู้ก่อเหตุให้การว่าเขาสงสัยว่าภรรยาของเขามีชายอื่น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติม และนำตัวนายบาลันมูรูกันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบพ่อเลี้ยงชาวอินเดีย ผู้ต้องสงสัยทำร้ายลูกดับ พบกระเพาะอาหารแตก
- หนุ่มอินเดีย โดนรุมตีดับ ถูกจับได้แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน
- ตำรวจอินเดียจับชายอ้างเป็นหมออังกฤษ ผ่าตัดพลาดทำคนไข้ตาย 7 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: