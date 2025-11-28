สิ้น ผศ.ดร.สิงโต คณะวิทย์ ม.อ. หาดใหญ่ ผู้อุทิศตนเพื่องานชีววิทยา
สุดเศร้า ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เสียชีวิตแล้ว รำลึกผู้อุทิศตนเพื่องานชีววิทยา ลูกศิษย์แสดงความอาลัย
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ อาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ความทุ่มเท และจิตวิญญาณของนักวิชาการที่อุทิศตนเพื่องานชีววิทยาและการพัฒนานักศึกษาอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย
รวมถึงการเป็นเพื่อน เป็นพี่ที่ทำกิจกรรมให้กับคณะฯ ขอร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและผลงานที่มีคุณค่ายิ่งของท่านด้วยความอาลัยและเคารพอย่างสูง
การจากไปของท่าน คือ ความสูญเสียของคณะวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง แต่คุณงามความดี ความทุ่มเท และผลงานของท่าน จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานทุกคน ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ และขอแสดงความอาลัยอย่างสูงแด่ครอบครัวบุญโรจน์พงศ์
ทั้งนี้ มีการแจ้งกำหนดการจัดพิธีศพเพื่อให้ลูกศิษย์และผู้เคารพรักได้ร่วมไว้อาลัยใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ วัดโคกเนียน ศาลาใน จังหวัดพัทลุง หากมีกำหนดการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
