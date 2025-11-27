คุณหญิงแม้น เขียนอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี
คุณหญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย เช้าวันที่ 27 พ.ย. 68 สิริชันษา 78 ปี
เช้าวันนี้เมื่อเวลา 08.13 น. ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่า “พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา ๐๘.๑๓น. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ สิริชันษา ๗๘ ปี”
ทางด้าน คุณหญิงแม้น หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล บุตรีของหม่อมเจ้าจุลเจิม ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยท่านพ่อลงในอินสตาแกรมส่วนตัว yingmann ระบุว่า
“Dad passed away peacefully at home today with mom and I by his side. Farewell daddy, I love you with all my heart (วันนี้พ่อจากไปอย่างสงบที่บ้าน โดยมีแม่กับฉันอยู่ข้าง ๆ ลาก่อนนะคะพ่อ หนูรักคุณพ่อสุดหัวใจ)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี
- เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน
อ้างอิงจาก : IG yingmann, FB จุลเจิม ยุคล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: