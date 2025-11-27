ข่าว

คุณหญิงแม้น เขียนอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:03 น.
คุณหญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย เช้าวันที่ 27 พ.ย. 68 สิริชันษา 78 ปี

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 08.13 น. ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่า “พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้สิ้นชีพิตักษัยอย่างสงบ ณ บ้านพัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา ๐๘.๑๓น. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ สิริชันษา ๗๘ ปี”

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-2

ทางด้าน คุณหญิงแม้น หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล บุตรีของหม่อมเจ้าจุลเจิม ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยท่านพ่อลงในอินสตาแกรมส่วนตัว yingmann ระบุว่า

“Dad passed away peacefully at home today with mom and I by his side. Farewell daddy, I love you with all my heart (วันนี้พ่อจากไปอย่างสงบที่บ้าน โดยมีแม่กับฉันอยู่ข้าง ๆ ลาก่อนนะคะพ่อ หนูรักคุณพ่อสุดหัวใจ)”

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-1

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-3

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-4

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-5

หญิงแม้น โพสต์ข้อความอาลัยถึงท่านพ่อ หม่อมเจ้าจุลเจิม สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี-6

อ้างอิงจาก : IG yingmann, FB จุลเจิม ยุคล

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

