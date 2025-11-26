ข่าวดาราบันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 11:20 น.
นก ยลดา เปิดใจถึง แอน จักรพงษ์ ฐานะคนเคยสนิท หลังลือหอบเงินหนี-ย้ายประเทศ ลั่น กรรมมาถึงเร็วดี วอนแยกแยะ ดีชั่วไม่เกี่ยวกับเพศ

ท่ามกลางกระแสข่าวลือสะพัดวงการธุรกิจและบันเทิง กรณี แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าแม่อาณาจักร JKN ที่มีข่าวหนีออกนอกประเทศไปพำนักที่เม็กซิโก ล่าสุด นก ยลดา สวนยศ นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย และอดีตคนสนิทที่เคยร่วมต่อสู้เพื่อสิทธิทรานเจนเดอร์มาด้วยกันกับ แอน จักรพงษ์ ก่อนจะแตกหักจนไม่เผาผี ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วย

นก ยลดา เล่าย้อนถึงอดีตที่เคยมีภาพลักษณ์เคียงข้างกันในการผลักดันเรื่องการข้ามเพศว่า “ภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะดิฉันเซ็ตให้มันเป็นอย่างนั้น นกอยู่สู้เรื่องคนข้ามเพศ LGBT มา20-30 ปี กับเพื่อนๆ พี่ๆ ทรานส์ซึ่งไม่มีเขา แต่พอเราเข้าไปอยู่ในบริษัทนึง แล้วองค์กรมีปัญหา เราสู้สร้างบริษัทมาด้วยกัน เราก็คิดว่าบริษัทก็น่าจะหยิบยื่นอะไรสู่สังคมบ้าง เลยเกิดการเชื้อเชิญ ชักชวน ให้มาร่วมกันทำเรื่องของคนข้ามเพศเพื่อสาธารณประโยชน์ ขอพูดถึงอาแปะ เรารูมอาแปะให้เป็นคนสวย ในช่วงนั้นที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกัน

นกออกมา จากนั้นภาพมันไปผิดพลาดยังไงนกไม่รู้นะ ตอนนั้นมีหลายคนบอกให้นกฟ้อง นกตอบโต้ แต่ตัวนกเอง นกบอกเลยค่ะว่ามนุษย์เรายังไงก็ตาม กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) ใครทำอะไรไว้ในท้ายที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปเป็นผู้ตัดสินเขา ตัวเขาเองจะนำพาตัวเขาเองไปสู่จุดที่สมองเขาเป็นค่ะ และวันนี้ก็มาถึงแล้วสำหรับเขา มันเร็วมากนะทำไมมันเร็วขนาดนั้น นกนั่งดูข่าวแล้วคิดในใจก็เร็วดีนะ ก็เท่านั้นแหละนะ สุดท้ายแล้วมนุษย์เราจะไปอยู่ในจุด ที่ตัวเองเป็นจริง ๆ ก็ส่งกำลังใจค่ะ จุ๊บ ๆ นะคะ”

นก ยลดา เปิดใจถึง แอน จักรพงษ์ หลังลือหอบเงินหนี-ย้ายประเทศ ลั่น กรรมถึงเร็วดี-1
ภาพจาก : รายการ เพชรรามา

เมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องข่าวลือที่ว่า แอน จักรพงษ์ แอบหนีออกนอกประเทศ ย้ายไปอยู่เม็กซิโก ทางด้าน นก ยลดา เผยว่า “นกเลิกแล้วเลิกเลย จะไม่หันหลังกลับไปดู รู้ก็รู้พร้อมข่าว แต่สถานการณ์บางอย่างที่เราพอทำนายได้เพราะเราเคยอยู่ใกล้ชิดเขามาก่อนเท่านั้นเอง

ถามว่าจะเสียชื่อทรานเจนเดอร์ไหม เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะ จะดีจะชั่วอยู่ที่แต่ละคน เรามาถึงยุคที่มนุษย์มีสมองพอที่จะแยกแยะได้ว่ามันไม่ต้องมาเหมารวมกันแล้ว ใครจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของคนนั้น ไม่เกี่ยวกับเพศ”

นก ยลดา เปิดใจถึง แอน จักรพงษ์ หลังลือหอบเงินหนี-ย้ายประเทศ ลั่น กรรมถึงเร็วดี-3

