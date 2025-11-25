JKN แถลงโต้ข่าวลือ แอน จักรพงษ์ หอบเงิน 6 พันล้านหนีซุกเม็กซิโก ไม่เป็นความจริง!

ไม่ตรงความจริง! JKN แถลงโต้ข่าวลือ แอน จักรพงษ์ แปลงเงิน 6 พันล้านเป็นคริปโตฯ หนีไปเม็กซิโก ผู้บริหารยันหนี้จริงแค่ 3 พันล้าน เตรียมดำเนินคดีคนบิดเบือน
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใรายการสนธิทอล์คได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับว่า แอน จักรพงษ์ แปลงเงิน 6,000 ล้านบาทเป็นสกุลเงินคริปโตแล้วย้ายสัญชาติไปอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา ประธานคนปัจจุบันของ MUO และหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสำคัญ
ต่อมามีรายงานว่าจู่ ๆ แอน จักรพงษ์ ก็ปิดอินสตาแกรมส่วนตัวหนีไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตในวงการนางงาม
ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2568 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีแถลงการณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวลือที่เกิดขึ้น ระบุว่า
“ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อบางแห่ง และบนสื่อสังคมออนไลน์ ทีมผู้บริหาร JKN ขอชี้แจงว่า ข้อมูลที่ปรากฎในสื่อเกี่ยวกับบุคคลนำเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท ออกจาก JKN แปลงเป็นสกุลเงินคริปโต และโอนออกนอกประเทศ รวมถึงการกล่าวหาว่า JKN ถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานของรัฐจำนวนมากนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ปัจจุบันหนี้สินของ JKN อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้จากเจ้าหนี้หุ้นกู้ และหนี้ระหว่างบริษัท ซึ่งการรวมรายการเหล่านี้ทำให้ตัวเลขหนี้สินรวมดูสูงเกินความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ข้อมูลตัวเลขการเงินและบัญชีได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ดังนั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินที่มีจำนวนเพียง 3,000 ล้านบาท จึงไม่สอดคล้องกับข้อกล่าวหาที่นำเงินออกจาก JKN จำนวน 6,000 ล้านบาท ตามที่สื่อสังคมรายงาน กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีบุคคลใดสามารถนำเงินออกไปจาก JKN ตามที่ถูกกล่าวหาจากสื่อสังคมออนไลน์ได้
สำหรับเงินทุนจากหุ้นกู้ที่ JKN ได้รับมานั้นถูกนำไปลงทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของ JKN ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้การบริการเกิดความคลาดเคลื่อนของกระแสเงินสด (Liquidity Mismatch) ส่งผลให้ JKN ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดและถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในส่วนของคดีความ แม้ JKN จะถูกกล่าวโทษจากหน่วยงานรัฐ แต่กรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาของเจ้าหน้าที่ การกล่าวโทษขั้นต้นไม่ได้หมายความว่า JKN หรือผู้บริหารกระทำผิด ซึ่ง JKN มั่นใจว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ตามกระบวนการยุติธรรม และ JKN พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ JKN ขอให้ข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย ข้อกล่าวหาที่แพร่หลายในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และสามารถพิสูจน์ความจริงได้ในชั้นศาล
ทั้งนี้หากการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหรือไม่ครบถ้วนทำให้ JKN ได้รับความเสียหาย อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายนี้ทีมผู้บริหาร JKN ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริง และหวังว่าสาธารณชนจะใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป”
