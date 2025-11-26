ข่าวดาราบันเทิง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:31 น.
53
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด

พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ บอสณวัฒน์ เจ็บที่สุด

จากกรณีร้อนแรงวงการนางงาม สำหรับ แอน จักรพงษ์ ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของการหอบเงินหนีและย้ายสัญชาติไปอยู่ที่เม็กซิโกแล้ว โดยการช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา ซึ่งต่อมาทาง JKN ออกมายืนยันแล้วว่า ไม่เป็นความจริงที่จะมีบุคคลนำเงินของบริษัทออกไปทำแบบนั้น

สุดท้ายช่วงบ่ายที่ผ่านมา (25 พ.ย. 68) ศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีคำสั่งออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ ฐานตั้งใจหลบหนีฟังคำพิพากษา คดีฉ้อโกง 30 ล้านบาท ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวกันว่า ถ้าข้อมูลที่ สนธิ ลิ้มทองกุล พูดในรายการ สนธิทอล์ค ไม่เป็นความจริง ถ้าแอนยังอยู่ประเทศไทย แล้วทำไมถึงไม่เดินทางไปขึ้นศาลตามนัด?

ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

ล่าสุดในรายการ พุทธทอล์ค หยิบยกกรณีของ แอน จักรพงษ์ ขึ้นมาพูด โดยเผยว่า ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวพบว่า “ความจริงแล้ว แอน จักรพงษ์ เดินทางไปเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 และได้รับสัญชาติเม็กซิโกทันที โดยได้รับการช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา ประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ เพราะคิดว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเฉย ๆ

อีกทั้งก่อนจะหนีออกนอกประเทศไป แอน จักรพงษ์ มีการขายทรัพย์สินบางส่วน เพราะคาดว่าน่าจะถูกยึดทรัพย์หลังจากนี้แน่นอน คาดว่าน่าจะมีเงินติดตัวออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนั้นในวันที่ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด แอน จักรพงษ์ ก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งทาง บอสณวัฒน์ เองก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงกลิ่นแปลก ๆ เพราะในระหว่างทำกิจกรรมนางงามจากเม็กซิโก “ฟาติมา บอช” ก็เริ่มก่อหวอดระหว่างการเก็บตัว อีกทั้งทางฝั่งของราอูลเองก็มีปัญหากับ ณวัฒน์ หลังจากนั้น

จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มจากตัวแทนเม็กซิโก ก็เดาได้ว่า บอสณวัฒน์ น่าจะรู้แล้วว่าแอนไม่อยู่ประเทศไทย แต่ด้วยความไว้ใจเลยไม่ได้คิดว่าแอน จักรพงษ์ จะถึงขั้นหนีออกนอกประเทศ”

อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้ทาง แอน จัรกพงษ์ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่ถูกเปิดโปงขึ้นมาว่ามีข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรบ้าง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ Phutta Talk

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

12 วินาที ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ ณวัฒน์ เจ็บที่สุด บันเทิง

สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

9 นาที ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

17 นาที ที่แล้ว
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025 ข่าว

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเล็กหญิงญี่ปุ่น สุดท้ายยอมลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้องสิบครั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม

34 นาที ที่แล้ว
วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ &quot;คดีทุจริตทหาร&quot; ขึ้นศาลทหารตามเดิม - หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม ข่าว

วิโรจน์ ผิดหวัง กมธ.กลับมติ “คดีทหารทุจริต” ขึ้นศาลทหารตามเดิม – หวั่นคดีทำร้ายปชช. ชวดความยุติธรรม

37 นาที ที่แล้ว
หดหู่ หมอติดค้างในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร ข่าว

หดหู่ หมอติดในคอนโด เห็นศพลอยน้ำ วอนรัฐทำงานจริงจัง 450 ชีวิตกำลังขาดอาหาร

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นำคณะลงสงขลา ช่วยน้ำท่วม จัดเจ็ทสกีและขนของเต็มเครื่อง

57 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ เข้าแจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว ข่าวดารา

หนุ่ม กรรชัย ยัน ไม่ได้แนะนำ เจนี่ แจ้งความ เผยเจ้าตัวต้องการแบบนั้นอยู่แล้ว

57 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเรือฉวยโอกาส ข่าว

ซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม แฉ “เจ้าของเรือ” ฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น ต่อ 1 เคส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยเผยถูกยิงปืนใส่ระหว่างขับเรือผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมี ข่าว

เปิดใจกู้ภัยถูกยิงไล่หลัง ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขอทุกคนใจเย็น เร่งช่วยเคสหนักก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สส.ลิซ่า&quot; นำร่อง ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยคนได้นับร้อย จวกรัฐบาล ทำงานแบบงมเข็ม ข่าว

“สส.ลิซ่า” พิสูจน์ให้เห็น ใช้แพลตฟอร์มกลาง ช่วยชีวิตคนได้นับร้อย ไม่ต้องงมหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลนิวซีแลนด์ สั่งจำคุกตลอดชีวิต แม่ใจเหี้ยม ฆ่าลูกสองคนยัดกระเป๋า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม &#039;ราบพณาสูญ&#039; จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน ข่าว

คนหาดใหญ่สุดอัดอั้น น้ำท่วม ‘ราบพณาสูญ’ จวกระบบเตือนภัยล้มเหลว คนหนีไม่ทัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลหาดใหญ่ โต้กระแสข่าวผู้ป่วยตาย 100 ศพ หลังน้ำท่วมถูกตัดไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตญี่ปุ่น แสดงความเสียใจ น้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ททท.” เล็งผลิตสารคดี บันทึกเส้นทาง “ทีมหมอนทองวิทยาลัย” ดันท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยระทึก ถูกผู้ประสบภัยน้ำท่วมยิงไล่หลังสามนัด โมโหช่วยล่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยโพสต์คลิปเศร้า เจ็บใจมาช้าไป ยายเกาะไม่ไหว จมน้ำเสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง จี้ สาธารณสุขฯ ยอมรับความจริง รพ.หาดใหญ่ ขาดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 26 11 68 ดูดวง

งานเข้า! 4 ราศี ดวงเจ้านายเพ่งเล็ง ทำดีเสมอตัว ทำพลาดโดนขยี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง ข่าวต่างประเทศ

จับหนุ่มแต่งหญิง ปลอมเป็นแม่ตัวเอง เอาเงินบำนาญ ซ่อนศพไว้ในบ้านนาน 3 ปีจนแห้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจ่อคุก 18 เดือน ลวนลามหนุ่ม 18 ในซาวน่า อ้างเข้าใจผิดคิดว่า ‘มีใจ’

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 10:31 น.
53
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เท้ง ณัฐพงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เผยต้องการสนับสนุนรถ-เรือ

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

ไขข้อข้องใจ ยามวิกฤต อิสลามกินหมูได้ไหม กรณีไหนบ้างที่อนุโลม เช็กคำตอบที่นี่

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568 สาขาในห้างเปิดไหม? ก่อนหยุดยาว

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
ชำแหละ &quot;ศูนย์นายกฯ&quot; พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button