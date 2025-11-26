สายข่าวเผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน

พุทธ อภิวรรณ เปิดความลับ สายข่าววงใน เผย แอน จักรพงษ์ บินออกไทยตั้งแต่ 4 พ.ย. พร้อมเงินหลักพันล้าน ชี้ บอสณวัฒน์ เจ็บที่สุด
จากกรณีร้อนแรงวงการนางงาม สำหรับ แอน จักรพงษ์ ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของการหอบเงินหนีและย้ายสัญชาติไปอยู่ที่เม็กซิโกแล้ว โดยการช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา ซึ่งต่อมาทาง JKN ออกมายืนยันแล้วว่า ไม่เป็นความจริงที่จะมีบุคคลนำเงินของบริษัทออกไปทำแบบนั้น
สุดท้ายช่วงบ่ายที่ผ่านมา (25 พ.ย. 68) ศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีคำสั่งออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ ฐานตั้งใจหลบหนีฟังคำพิพากษา คดีฉ้อโกง 30 ล้านบาท ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวกันว่า ถ้าข้อมูลที่ สนธิ ลิ้มทองกุล พูดในรายการ สนธิทอล์ค ไม่เป็นความจริง ถ้าแอนยังอยู่ประเทศไทย แล้วทำไมถึงไม่เดินทางไปขึ้นศาลตามนัด?
ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน
ล่าสุดในรายการ พุทธทอล์ค หยิบยกกรณีของ แอน จักรพงษ์ ขึ้นมาพูด โดยเผยว่า ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวพบว่า “ความจริงแล้ว แอน จักรพงษ์ เดินทางไปเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 และได้รับสัญชาติเม็กซิโกทันที โดยได้รับการช่วยเหลือจาก ราอูล โรชา ประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ เพราะคิดว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเฉย ๆ
อีกทั้งก่อนจะหนีออกนอกประเทศไป แอน จักรพงษ์ มีการขายทรัพย์สินบางส่วน เพราะคาดว่าน่าจะถูกยึดทรัพย์หลังจากนี้แน่นอน คาดว่าน่าจะมีเงินติดตัวออกนอกประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
นอกจากนั้นในวันที่ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด แอน จักรพงษ์ ก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งทาง บอสณวัฒน์ เองก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงกลิ่นแปลก ๆ เพราะในระหว่างทำกิจกรรมนางงามจากเม็กซิโก “ฟาติมา บอช” ก็เริ่มก่อหวอดระหว่างการเก็บตัว อีกทั้งทางฝั่งของราอูลเองก็มีปัญหากับ ณวัฒน์ หลังจากนั้น
จากหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มจากตัวแทนเม็กซิโก ก็เดาได้ว่า บอสณวัฒน์ น่าจะรู้แล้วว่าแอนไม่อยู่ประเทศไทย แต่ด้วยความไว้ใจเลยไม่ได้คิดว่าแอน จักรพงษ์ จะถึงขั้นหนีออกนอกประเทศ”
อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้ทาง แอน จัรกพงษ์ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่ถูกเปิดโปงขึ้นมาว่ามีข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรบ้าง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
