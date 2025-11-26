กองอำนวยการรักษาความมั่นคง โต้ข่าว ฮ.ตกหาดใหญ่ ไม่เป็นความจริง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคง โต้ข่าว ฮ.ตกหาดใหญ่ บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ ไม่เป็นเรื่องจริง ขอประชาชนงดแชร์ข้อมูลข่าวปลอม
จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ ตกลงในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเครื่องที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ฮ. ตกหาดใหญ่ ไม่เป็นความจริง !!
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันไม่มี ฮ.ตก จากกรณีโพสต์ในสังคมออนไลน์ ที่มีการแชร์ข่าว เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตก ขณะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่นั้น ไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่บิดเบือน หากมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า”
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ ยืนยันว่า ได้รับแจ้งจาก ทอ. เฮลิคอปเตอร์ตกจริง แต่ไม่ทราบว่าหน่วยไหน จุดที่ตก เป็นจุดน้ำท่วมสูง ขณะนี้กำลังประสานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่
หากมีความชัดเจนสำนักข่าว theThaiger จะรายงานให้ทราบอีกที
